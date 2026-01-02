Aposta com 10 números do Rio acerta a Mega da Virada e ganha mais de R$ 181 milhões - Agência Brasil

Publicado 02/01/2026 16:08 | Atualizado 02/01/2026 19:06

Rio - Uma aposta online feita em território carioca levou mais de R$ 181 milhões na Mega da Virada 2025, conforme divulgado pela Caixa Econômica na manhã desta quinta-feira (1º ). O prêmio desta edição foi o maior já registrado na história da loteria, com R$ 1,09 bilhão.

Ao todo, seis apostas foram vencedoras, entre elas a do Rio, que acertou 10 números escolhidos. O mais novo milionário carioca ou fluminense desembolsou "somente" R$ 1.260 na aposta, que tinha probabilidade de uma em 238 mil de ser premiada.

Cada um dos ganhadores vai levar R$ 181.892.881,09. Além dos vencedores do prêmio principal, 3.921 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 11.931,42 cada. Já os 308.315 ganhadores da quadra vão receber R$ 216,76 cada um.

Os números sorteados foram 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Quem será o novo milionário?

A dúvida que paira no ar é saber qual é a identidade do mais novo milionário do Rio. A O DIA, alguns cariocas relataram a frustração após o resultado e revelaram quais seriam os planos para a bolada caso tivessem tirado a sorte grande. Mesmo sem o prêmio, eles compartilharam sonhos pessoais e até mudanças radicais de vida.

A médica veterinária Sâmya Ramos, 24 anos, contou que o valor do prêmio a motivou a apostar pela primeira vez. "A minha tia trabalha na loteria há muitos anos e ela sempre me pediu dezenas para jogar. Esse ano não foi diferente. Quando vi que era R$ 1 bilhão, fiquei: 'Uau! Vou poder fazer meu próprio abrigo para gatos'. Infelizmente não deu”, brincou Sâmya.

Este também o caso da estudante de Direito, Amanda Moreira, 24, que tem o costume de acompanhar os familiares nas apostas, mas decidiu tentar a sorte por conta própria pela primeira vez.



"Foi meu primeiríssimo jogo, tirei dinheiro do meu bolso. Quando era criança jogava com minha mãe, meu pai, e meu tio na lotérica, mas agora, adulta, quis jogar. Estava com muita expectativa, mas, não foi dessa vez. Pelo menos, agora posso jogar pelo meu celular", comentou Amanda.

Já a cabeleireira Stefany Mariano, 29, revelou que se fosse a mais nova milionária do Rio, dividiria o prêmio com o restante da família. "Eu faria uma grande reunião com parentes e amigos, pediria que cada um escrevesse seu projeto ou negócio e, a partir disso, distribuiria o dinheiro. Cada um viveria do próprio trabalho e me deixaria em paz. Depois, eu iria espairecer e sair do país com a minha filha", afirmou.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Larissa Amaral.