Em nota, o coletivo "Kiss: que não se repita" lamentou o falecimento. "Com profundo pesar e tristeza, o 'Coletivo Kiss: que não se repita' comunica o falecimento de Luiz Pedro Fortes dos Santos, pai de Merylin Camargo dos Santos, vítima do incêndio na Boate Kiss. Manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de imensa dor, em especial aos filhos Cauê e Led. Seguiremos lutando por justiça, honrando a memória de todos e representando-os com amor, respeito e resistência, para que nunca sejam esquecidos. Que o reencontro com a Mery seja repleto de amor e paz", escreveu a organização.
O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, também se manifestou nas redes sociais. "Recebi com muita tristeza a notícia da morte do senhor Luiz Pedro Fortes dos Santos, de 70 anos, que se afogou na Praia de Itaipuaçu, no dia 1º. A história dele carrega uma dor que o Brasil inteiro conheceu. Ele era pai de Merylin Camargo dos Santos, uma das jovens que perdeu a vida no incêndio da Boate Kiss, em 2013. Uma família que já havia sido atravessada por uma tragédia profunda e agora enfrenta mais uma perda irreparável. Que Luiz Pedro descanse em paz e seja reencontrado no amor da filha Merylin, que partiu tão cedo e jamais será esquecido", lamentou.
"O aviso de ressaca se encerrou pela Marinha, mas o mar continua com muito risco para mergulho. A gente terá um ou dois dias até que o mar abaixe o nível de ondas e, mesmo assim, nessa condição de pós ressaca, a gente tem a criação de valas, que são as correntes de retorno. O mar estará aparentemente mais calmo, mas ainda com muita energia. Dará aquela falsa sensação de segurança, que as pessoas acham que está calmo, entram e são levadas para o fundo. O mar não vai abaixar tão rápido. Continuamos com risco de afogamentos. As condições de banho não são propícias", ressaltou o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros.
O caso que causou comoção nacional e internacional ocorreu na madrugada de 27 janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, durante um show, após o uso de um objeto pirotécnico que atingiu o teto do local. O fogo se espalhou rapidamente, liberando fumaça tóxica. A tragédia deixou 242 mortos e mais de 600 feridos, tornando-se um dos maiores desastres da história do Brasil.
