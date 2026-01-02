Luiz Pedro Fortes dos Santos, de 70 anos, era pai de Merylin Camargo dos Santos, uma das jovens que perderam a vida no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 2013 - Foto: Reprodução

Luiz Pedro Fortes dos Santos, de 70 anos, era pai de Merylin Camargo dos Santos, uma das jovens que perderam a vida no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 2013Foto: Reprodução

Publicado 02/01/2026 15:33

Rio - O idoso de 70 anos que morreu afogado na Praia de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, nesta quinta-feira (1º), era pai de uma das vítimas do incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013. Luiz Pedro Fortes dos Santos chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Che Guevara , no mesmo município, mas não resistiu. Ele era pai da estudante Merylin Camargo dos Santos, que tinha 18 anos na época da tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Em nota, o coletivo "Kiss: que não se repita" lamentou o falecimento. "Com profundo pesar e tristeza, o 'Coletivo Kiss: que não se repita' comunica o falecimento de Luiz Pedro Fortes dos Santos, pai de Merylin Camargo dos Santos, vítima do incêndio na Boate Kiss. Manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de imensa dor, em especial aos filhos Cauê e Led. Seguiremos lutando por justiça, honrando a memória de todos e representando-os com amor, respeito e resistência, para que nunca sejam esquecidos. Que o reencontro com a Mery seja repleto de amor e paz", escreveu a organização.

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, também se manifestou nas redes sociais. "Recebi com muita tristeza a notícia da morte do senhor Luiz Pedro Fortes dos Santos, de 70 anos, que se afogou na Praia de Itaipuaçu, no dia 1º. A história dele carrega uma dor que o Brasil inteiro conheceu. Ele era pai de Merylin Camargo dos Santos, uma das jovens que perdeu a vida no incêndio da Boate Kiss, em 2013. Uma família que já havia sido atravessada por uma tragédia profunda e agora enfrenta mais uma perda irreparável. Que Luiz Pedro descanse em paz e seja reencontrado no amor da filha Merylin, que partiu tão cedo e jamais será esquecido", lamentou.

Em todo o estado, aconteceram 1.026 resgates de vítimas afogadas durante o Réveillon. O Corpo de Bombeiros resgatou 547 vítimas de afogamento durante a virada de ano entre os bairros do Leme a São Conrado, na Zona Sul. A corporação reforça o alerta para o risco elevado de afogamentos em dias de ressaca, com ondas fortes e correntes de retorno.

"O aviso de ressaca se encerrou pela Marinha, mas o mar continua com muito risco para mergulho. A gente terá um ou dois dias até que o mar abaixe o nível de ondas e, mesmo assim, nessa condição de pós ressaca, a gente tem a criação de valas, que são as correntes de retorno. O mar estará aparentemente mais calmo, mas ainda com muita energia. Dará aquela falsa sensação de segurança, que as pessoas acham que está calmo, entram e são levadas para o fundo. O mar não vai abaixar tão rápido. Continuamos com risco de afogamentos. As condições de banho não são propícias", ressaltou o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros.





BOATE KISS A Marinha do Brasil, no entanto, emitiu um novo alerta de ressaca com ondas de até 3 metros com início às 15h deste sábado (3) e previsão de término às 6h de segunda-feira (5).

O caso que causou comoção nacional e internacional ocorreu na madrugada de 27 janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, durante um show, após o uso de um objeto pirotécnico que atingiu o teto do local. O fogo se espalhou rapidamente, liberando fumaça tóxica. A tragédia deixou 242 mortos e mais de 600 feridos, tornando-se um dos maiores desastres da história do Brasil.