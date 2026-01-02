Bombeiros seguem na busca por adolescente desaparecido no mar de Copacabana - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 02/01/2026 15:01

Rio - A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca por toda a orla do Rio com início às 15h deste sábado (3) e previsão de término às 6h de segunda-feira (5). A previsão aponta que as ondas estarão ainda maiores em comparação com a instabilidade registrada na virada do ano e podem chegar a 3 metros de altura. Nesta sexta-feira (2), a Praia do Leblon ficou cheia mesmo com o céu nublado.

Das 7h de quarta (31) às 19h de quinta-feira (1º), os Bombeiros resgataram 1.167 vítimas de afogamento entre os bairros do Leme e São Conrado, na Zona Sul. A corporação destacou que o perfil das vítimas é diversificado, mas a grande prevalência é de jovens do sexo masculino. Os militares seguem na busca por um adolescente de 14 anos que despareceu no mar de Copacabana

No primeiro fim de semana de 2026, o tempo deve ser influenciado por áreas de instabilidade associadas a passagem de uma frene fria no oceano. A previsão aponta o predomínio de céu nublado e chuva fraca a partir da tarde de sábado (3), podendo ser acompanhada por raios. Além disso, os ventos estarão fracos a moderados.

No domingo (4), o sol continua coberto por diversos nuvens e um novo aguaceiro pode atingir a cidade a qualquer momento do dia. A ventania ganha força e as temperaturas entram em declínio, ficando entre 18º C e 27º C.