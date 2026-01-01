Bombeiros continuam buscas por adolescente desaparecido em Copacabana - Érica Martin / Agência O Dia

Bombeiros continuam buscas por adolescente desaparecido em CopacabanaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 01/01/2026 11:31

Rio - O Corpo de Bombeiros realiza, nesta quinta-feira (1°), mais um dia de buscas por um adolescente de 14 anos que desapareceu no mar de Copacabana , na Zona Sul do Rio. O menino foi visto pela última vez na manhã desta quarta-feira (31).

A Defesa Civil emitiu um alerta de ressaca para todo o litoral fluminense, por meio do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), enviado diretamente para todos os celulares, no início da tarde de quarta-feira. A orientação é para que ninguém entre no mar.

Os bombeiros resgataram mais de cem pessoas no mar de Copacabana. Segundo a Marinha do Brasil, a região segue em estado de ressaca, com previsão de ondas de até 2,5 metros até a manhã desta quinta-feira.

O tenente-coronel Fábio Contreiras, do Corpo de Bombeiros, reforçou o pedido para que a população evite mergulhar nas praias da cidade.

"O mar está muito agitado, não está indicado para mergulho. Temos um mar com muita energia, muitas valas e corrente de retorno. As pessoas, obviamente, vão querer se banhar, está calor, mas a corporação não negocia segurança. Não mergulham no mar. Estaremos com drones enviando muitos avisos sonoros para que as pessoas não insistam nessa prática", destacou.

A corporação informou ao DIA que, até a última atualização, às 10h33, nada havia sido encontrado. As buscas continuam para localizar o adolescente desaparecido.