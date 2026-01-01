Evento gospel no Maracanã contou com queima de fogosReprodução / Redes sociais
Aline Barros também celebrou o sucesso do evento. "Foi uma virada cheia da presença de Deus", escreveu a cantora.
MaraVira! Evento gospel de Réveillon reúne multidão no Maracanã
Celebração foi animada por Aline Barros, Luciano Camargo e outros artistas
PM apreende mais de 200 objetos perfurocortantes no Réveillon em Copacabana
Porta-voz da corporação diz que operação apresentou resultados melhores do que os do ano passado
Morre Saulo Tinoco, diretor de carnaval da Acadêmicos de Niterói
Agremiação emitiu nota de pesar nas redes sociais
Com desejos de saúde e prosperidade, cariocas e turistas curtem primeiro dia do ano em Copacabana
Moradores e visitantes elogiaram shows e destacaram sensação de segurança durante a festa
Falsa grávida: mulher é presa com 29 celulares no Réveillon de Copacabana
A detenção ocorreu durante a Operação Tatuí, que também resultou na fiscalização de veículos e na apreensão de materiais proibidos
Copacabana: Mais de 500 pessoas recebem atendimento médico no Réveillon
Maioria dos casos envolveu traumas leves e excesso de bebidas alcoólicas
