Evento gospel no Maracanã contou com queima de fogos - Reprodução / Redes sociais

Rio - Uma multidão se reuniu no Maracanã, na Zona Norte, na noite desta quarta-feira (31), para celebrar a chegada de 2026 com muito louvor e orações, além de queima de fogos.

Promovido pela Igreja Batista Atitude, o "MaraVira" contou a presença da estrelas da música gospel, como Fernandinho, Maria Marçal, Aline Barros, Luciano Camargo e Davi Sacer. A apresentação ficou a cargo de Yudi Tamashiro.

Nas redes sociais, a organização publicou uma mensagem de otimismo à comunidade evangélica. "Começamos este novo ano do jeito certo: com o coração alinhado ao céu, unidos em fé e cheios de esperança. Tudo o que foi plantado em oração vai florescer em propósito, paz e novos começos. Seguimos crendo: o novo tempo já começou e ele é para todos nós."



Aline Barros também celebrou o sucesso do evento. "Foi uma virada cheia da presença de Deus", escreveu a cantora.