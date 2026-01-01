As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima - Divulgação / Governo do Estado

Publicado 01/01/2026 11:41

Rio - Duas pessoas foram baleadas, durante a madrugada desta quinta-feira (1°), pouco depois do Réveillon em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

A ocorrência ocorreu no bairro Vila Ipiranga e deixou uma dupla baleada. Eles estavam internados no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, mas não se sabe os estados de saúde deles.



De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionadas e se dirigiram para a unidade médica, onde as vítimas estavam sendo atendidas.

Ainda conforme a corporação, não havia confronto na Vila Ipiranga e a ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca).