As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo LimaDivulgação / Governo do Estado
Duas pessoas são baleadas pouco depois do Réveillon em Niterói
Elas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca
Rio - Duas pessoas foram baleadas, durante a madrugada desta quinta-feira (1°), pouco depois do Réveillon em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.
A ocorrência ocorreu no bairro Vila Ipiranga e deixou uma dupla baleada. Eles estavam internados no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, mas não se sabe os estados de saúde deles.
De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionadas e se dirigiram para a unidade médica, onde as vítimas estavam sendo atendidas.
Ainda conforme a corporação, não havia confronto na Vila Ipiranga e a ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca).
