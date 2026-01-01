Cocaína apreendida estava dentro de malaDivulgação / PF
Paraguaio é flagrado com 2 kg de cocaína no Galeão
Droga estava dentro de bagagem
A Polícia Federal prendeu em flagrante um paraguaio transportando 2 kg de cocaína. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio, na Ilha do Governador, na quarta-feira (31).
De acordo com informações divulgadas pela corporação, o preso acabou interceptado ao tentar embarcar em um voo cujo destino era Madrid, capital da Espanha.
Durante fiscalizações de rotina, policiais da Delegacia Especial da PF no Galeão fizeram a prisão ao identificarem a droga oculta no interior da bagagem despachada pelo passageiro. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.
