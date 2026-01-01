Réveillon da Paz aconteceu no Quiosque do Guido, na Praça Tim Maia, no RecreioThays Orrico / Divulgação
A programação teve início, às 21h, com uma missa presidida por Dom Roberto Lopes, que recordou o Venerável Guido Schäffer, médico e surfista que frequentava a região e que hoje dá nome ao quiosque administrado pela comunidade. "Como é bom saber e ter consciência de que nós somos filhos, e filhos de Deus", afirmou com Roberto.
Além do Rio, o "Réveillon da Paz" é realizado simultaneamente em mais de 20 cidades do país, como Fortaleza, São Paulo, Bahia, Brasília e Minas Gerais.
