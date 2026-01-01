Caso aconteceu na Praia de ItaipuaçuReprodução / Redes Sociais
Idoso morre após se afogar em praia de Maricá
Caso aconteceu no distrito de Itaipuaçu
Crianças perdem dedos em explosões de fogos de artifício em São Gonçalo
Um terceiro menino sofreu queimaduras com balão de gás hélio
Idoso morre após se afogar em praia de Maricá
Caso aconteceu no distrito de Itaipuaçu
Bombeiros resgatam mais de 600 vítimas de afogamento durante o Réveillon na Zona Sul
Na virada de 2024 para 2025, o número foi de apenas 29
MaraVira! Evento gospel de Réveillon reúne multidão no Maracanã
Celebração foi animada por Aline Barros, Luciano Camargo e outros artistas
PM apreende mais de 200 objetos perfurocortantes no Réveillon em Copacabana
Porta-voz da corporação diz que operação apresentou resultados melhores do que os do ano passado
Morre Saulo Tinoco, diretor de carnaval da Acadêmicos de Niterói
Agremiação emitiu nota de pesar nas redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.