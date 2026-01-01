Caso aconteceu na Praia de Itaipuaçu - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/01/2026 16:06 | Atualizado 01/01/2026 16:54

Rio - Um idoso morreu após se afogar, na manhã desta quinta-feira (1º), na Praia de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Maricá foram acionados para o local por volta das 7h40. A equipe socorreu o homem, de aproximadamente 70 anos, em estado grave e o encaminhou até o Hospital Municipal Che Guevara.

A Prefeitura de Maricá informou que a vítima, ainda não identificada, já chegou morta na unidade.

Bombeiros resgataram 547 vítimas de afogamento durante o Réveillon entre os bairros do Leme a São Conrado, na Zona Sul. Na virada de 2024 para 2025, o número foi de apenas 29. O aumento corresponde a mais de 1000%. Em todo o estado, aconteceram 840 resgates.

"O aviso de ressaca se encerrou pela Marinha, mas o mar continua com muito risco para mergulho. A gente terá um ou dois dias até que o mar abaixe o nível de ondas e, mesmo assim, nessa condição de pós ressaca, a gente tem a criação de valas, que são as correntes de retorno. O mar estará aparentemente mais calmo, mas ainda com muita energia. Dará aquela falsa sensação de segurança, que as pessoas acham que está calmo, entram e são levadas para o fundo. O mar não vai abaixar tão rápido. Continuamos com risco de afogamentos. As condições de banho não são propícias", ressaltou o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros.