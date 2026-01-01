Saulo Tinoco, diretor de carnaval da Acadêmicos de Niterói, morre no RioReprodução / Redes sociais
Morre Saulo Tinoco, diretor de carnaval da Acadêmicos de Niterói
Agremiação emitiu nota de pesar nas redes sociais
Rio - Saulo Tinoco, diretor de carnaval da escola de samba Acadêmicos de Niterói, morreu nesta quinta-feira (1º). A agremiação, que fará sua estreia no Grupo Especial no próximo desfile, emitiu nota de pesar nas redes sociais. A causa, no entanto, ainda não foi divulgada.
"Ao longo de sua trajetória no Carnaval, Saulo teve passagens por diversas coirmãs, destacando-se sempre pela competência, dedicação e excelência em seu trabalho. Neste momento de dor, lamentamos a perda não apenas de um grande profissional, mas também de um amigo estimado por todos. Em nome do presidente Wallace Palhares, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos", diz a nota.
Nos comentários da publicação, diversos internautas lamentaram e relembraram momentos marcantes ao lado dele. "Meus sentimentos"; "que notícia triste"; e "vá em paz, meu amigo" estão entre as mensagens deixadas. A data e local do velório também não foram informados.
Ao longo da carreira, ele integrou a direção de Carnaval da Unidos do Viradouro, onde atuou entre 1993 e 2010, e foi diretor de evolução da Mangueira, em 2012.
Também trabalhou para a Liesa, no deslocamento de alegorias, e para a extinta Lesga, na armação de desfiles. Em 2014, Saulo dirigiu a Renascer de Jacarépaguá e conquistou ainda o título do Carnaval de Uruguaiana (RS), pela Unidos da Ilha do Marduque.
