Crianças estão internadas no Hospital Estadual Alberto TorresDivulgação
Crianças têm dedos amputados em explosões de fogos de artifício em São Gonçalo
Um terceiro menino sofreu queimaduras com balão de gás hélio
Rio - Três crianças estão internadas em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, devido a explosões ocorridas durante a virada do ano. Duas delas amputaram os dedos com fogos de artifícios.
Um dos casos aconteceu no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo. Um menino de 12 anos teve três dedos amputados com a explosão de fogos. Em Itaúna, na mesma cidade, um segundo garoto, de 8, sofreu duas amputações nos dedos.
Já em Niterói, também na Região Metropolitana, um menino, de 4 anos, teve queimaduras no pescoço e nos braços devido a explosão de um balão de gás hélio.
As vítimas estão no Centro de Trauma do hospital. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), os quadros são considerados graves, mas as crianças estão estabilizadas.
