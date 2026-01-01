Caso é investigado pela DHNSG - Marcos Porto / Arquivo O Dia

Publicado 01/01/2026 19:18

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga a morte de um homem baleado, na madrugada desta quinta-feira (1º), em São Gonçalo, Região Metropolitana. Tony Viegas Noronha teria sido atingido por uma bala perdida dentro de casa, no Morro do Martins, em Neves.

Tony chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, outra cidade da Região Metropolitana. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), ele chegou já sem vida na unidade.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Baleados em Niterói

Maria Eugênia Alves do Nascimento e Alexandro Farias Mattos estão internados no Hospital Azevedo Lima com quadro estável.

A 78ª DP (Fonseca) investiga o caso.

Tentativa de homicídio em Barra Mansa

Já no Sul Fluminense, a 90ª DP (Barra Mansa) apura um caso de tentativa de homicídio ocorrido no início desta quinta-feira (1º). Quatro pessoas deram entrada baleadas no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Segundo informações preliminares, as vítimas foram atingidas durante a festa da virada. Não há informações sobre a identificação e o estado de saúde do grupo.