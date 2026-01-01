Janaína e Ailton amanheceram na Praia de Copacabana após o Réveillon - Érica Martin/Agência O Dia

Rio - Cariocas e turistas aproveitam o primeiro dia de 2026, nesta quinta-feira (1°), na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Depois de terem feito pedidos por mais saúde, prosperidade e segurança durante o maior Réveillon do mundo, moradores e visitantes decidiram renovar as energias para o novo ano se refrescando no mar ou curtindo o sol. Enquanto alguns chegavam na orla no início da manhã, outros já estavam pela areia e calçadão desde a festa na noite anterior.

O público que esteve na virada elogiou as atrações que se apresentaram na celebração e a sensação de segurança durante a festa. Moradores de Irajá, na Zona Norte da cidade, Janaína Carvalho, de 49 anos, e o marido Ailton dos Santos, 50, passaram o Réveillon em Copacabana e decidiram não voltar para casa após a meia-noite, para curtirem o primeiro dia do ano na praia. Bem-humorado, o casal afirmou que só vai voltar a se preocupar com a rotina no dia 2.

"Todo ano a gente passa a virada aqui em Copacabana e esse ano estão de parabéns, deram um show. Foi tudo lindo, tinha muita segurança. Chegamos umas 19h de ontem e não temos hora para ir embora. Hoje é feriado, vamos tomar umas e amanhã a gente se preocupa com a vida", brincou o autônomo.

A dona de casa conta que aproveitou o momento dos fogos para fazer os pedidos para o novo ano. "Pedi muito saúde, paz, felicidade, dinheiro no bolso e respeito, principalmente para as mulheres, porque está difícil para nós", afirmou Janaína, que disse esperar ser a nova bilionária do Brasil. "Eu ainda não vi o resultado, vai ver eu já estou até rica e nem sei. Se eu tiver ganhado, já fico aqui na praia mesmo".

A Mega da Virada vai pagar o prêmio recorde de R$1,09 bilhão. O concurso estava previsto para 22h do dia 31 de dezembro, mas foi adiado por problemas operacionais, e sorteado na manhã desta quinta-feira . As dezenas são 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. O valor não acumula e, caso não tenha ganhador com seis dezenas, o dinheiro é dividido para quem acertar a quina e, assim, sucessivamente.

Turista paulista, o tosador Kauan Henrique, de 21 anos, esteve pela primeira vez no Rio de Janeiro para o Réveillon de 2026. Ele afirmou ter ficado encantado com a festa e que colocou todas as simpatias que podia em prática para atrair prosperidade e garantir um retorno ao Rio em breve.

"Foi minha primeira virada no Rio e foi demais. Você nem se importa com a multidão, a energia te contagia e foi muito seguro. Eu estava de correntinha, relógio e consegui gravar os shows com o celular, tinha bastante 'polícia'. Terminei o ano bem e estou começando muito bem, vou tomar banho de mar, já pulei as sete ondas, coloquei dinheiro no pé. Só não deu para comer as 12 uvas. Mas a gente garante o que dá para conseguir saúde, dinheiro e ter muita paz. Eu pretendo voltar e o Carnaval aqui já está garantido".

Natural de Araraquara, em São Paulo, a dona de casa Bruna Morares, de 36 anos, diz que já esteve no Rio outras duas vezes com a companheira Stéfani Cruz, 31, e as cinco filhas do casal, mas a família voltou para acompanhar festa da virada em Copacabana pela primeira vez. Elas optaram por permanecer na praia ao longo da madrugada para se despedirem da cidade no início da manhã, antes de retornarem para casa.

"Eu amo o Rio e sempre via o Réveillon pela televisão e falava: "uma hora, eu vou estar lá". E essa hora chegou. Era sonho e foi um Réveillon muito gostoso, achamos nota 10. Eu estranhei um pouquinho a quantidade de gente, mas nada que atrapalhasse. Curtimos muito, principalmente o Alok e aquele show de drones", declarou a turista. "Agora em 2026, queremos muita saúde, prosperidade, abundância e realizações, que venha um 2026 recheado de bênçãos. E se Deus quiser, a gente volta, quem sabe para o Carnaval. Tem um monte de motivo para voltar ao Rio".

Grávida, a agente bancária Flávia Rodrigues, 36, preferiu ir à Praia de Copacabana somente no momento da queima de fogos, junto com o marido, Hudson Sales, 27, e a amiga, a assessoria jurídica Renata Albuquerque, 30. O trio voltou na manhã desta quinta-feira, para começar 2026 com leveza. "Ontem foi muito tranquilo e hoje também esperamos um dia tranquilo. Consegui ficar na areia, quietinha, só vendo os fogos, mesmo", contou ela. "Desejamos muita saúde, paz e amor por ele e vamos passar o dia na praia, jogando um vôlei. Já vamos começar o ano na praia, para o bebê ficar bem acostumado", brincou o motorisa de aplicativo.

Mesmo quem não comemorou a chegada do novo ano na Praia de Copacabana, optou por começar 2026 nela. "Vou pegar um solzinho, tomar um banho de mar. Copacabana é maravilhosa, uma vista linda, cheia de pessoas bonitas. Para 2026, eu pedi muita saúde, paz, amor e dignidade. E já vou começar o ano bem, relaxando na praia", destacou o aposentado Gabriel Tavares, de 85 anos.