Rio - O Réveillon de Copacabana, na Zona Sul, entrou para o livro do Guinnes World Records como a maior celebração de Ano Novo do mundo. O anúncio foi feito nesta terça-feira (30), durante a vistoria do prefeito do Rio, Eduardo Paes, no palco principal, que vai receber shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso, João Gomes e Iza, Belo e Alcione, DJs Alok e Cady, e a bateria da Beija-Flor.
"A quantidade de pessoas por metro quadrado no Rio é sempre maior que em qualquer lugar do mundo, eu acho que a gente vai bater o recorde. O Rio ganhou o prêmio de maior réveillon das galáxias, não é só do planeta terra, conversei com pessoal de Marte, Saturno, não há réveillon maior", disse o prefeito, que garantiu que o Palco Rio e toda a estrutura estão aprovados.
O certificado foi entregue por uma juíza do Guiness ao prefeito, que estava acompanhado do vice, Eduardo Cavaliere, o cenógrafo do Réveillon de Copacabana, Abel Gomes, e do presidente da Riotur, Bernardo Fellows, e outros membros da administração municipal. Para Paes, o Rio vai além de uma cidade onde as pessoas gostam de passar férias e já se tornou uma marca que impacta a economia.
"Eu não vou ser ingênuo ou bobo achando que a cidade não tem problema, sei que tem muita coisa pra gente resolver, mas é uma cidade incrível, as pessoas desejam o Rio de Janeiro. Então, fazer o maior Réveillon do mundo, trazer uma Lady Gaga, uma Madonna, além da celebração, é desenvolvimento econômico, gente que está no bar, restaurante, comércio, no shopping, nos aeroportos, hotéis, é redução da pobreza. É esse astral e esse clima que a gente quer para o Rio".
Cariocas e turistas que já estiverem na Praia de Copacabana nesta terça, terão uma amostra do espetáculo da noite da virada, com a passagem de som do cantor Gilberto Gil. Para garantir a segurança das cerca de 2,5 milhões de pessoas que vão comemorar a chegada de 2026, 3,5 mil PMs estarão em 17 pontos de revista, com uso de reconhecimento facial e detectores de metal; pontos de bloqueio e revista nas vias de acesso; 78 torres de observação; 70 pontos de baseamento de viaturas; e em uma aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM), que usará ainda três drones em toda a orla.
"Está tudo pronto, sensacional, vai ser uma festa linda no Rio, segura, a PM está junto com a Guarda Municipal, vai ter um esquema especial de checagem na Praia de Copacabana, então não vai ter mais aquela cenas que a gente via no passado, de assalto, roubo, e até outros crimes. É uma festa pra vir com a família e celebrar", declarou o prefeito do Rio.
Réveillon terá shows de samba e música gospel
Além do palco principal da festa, em frente ao Copacabana Palace, a orla do Zona Sul ainda terá outros dois palcos. No Leme, o público celebra o fim de 2025 com shows dos artistas da música gospel, como o DJ Marcelo Araújo e os cantores Midiam Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto, além do grupo de pagode evangélico Marcados.
Já na altura da Rua República do Peru, a Palco Samba recebe shows de Roberta Sá, Mart'nália, Diogo Nogueira e o Bloco da Preta, comandado por Feyjão, além da bateria da escola de samba Grande Rio. Segundo Paes, a festa foi planejada para que todos os públicos possam aproveitar o maior Réveillon do mundo.
"Venham todos para Copacabana. Quem é de axé, tem bastante axé, figuras ecléticas que valem para todos os gostos, Ney Matogrosso, Alcione e Belo. Tem o palco gospel para quem gosta, respeitando o povo cristão que quer curtir a praia de Copacabana", destacou.
Os outros dez palcos ficarão no Parque Madureira, Piscinão de Ramos, na Ilha do Governador e na Penha, Zona Norte; Parque Oeste, Parque Realengo, Sepetiba e Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste; no Flamengo, Zona Sul; e na Ilha de Paquetá. Nesses locais, haverá shows de artistas como Dudu Nobre e Arlindinho.
Confira os horários e os shows do Réveillon no Rio
- Palco Rio (Copacabana):
18h às 3h – DJ Cady
20h – Gilberto Gil + Ney Matogrosso (convidado especial)
22h30 – Belo + Alcione
0h12 – João Gomes + Iza (convidada especial)
1h40 – Alok
3h30 – G.R.E.S. Beija Flor
- Palco Samba (Copacabana):
18h às 3h – DJ Tamy
20h – Roberta Sá
22h – Mart’nália
0h12 – Diogo Nogueira
2h – Feyjão convida Bloco da Preta
3h30 – G.R.E.S. Grande Rio
- Palco Leme:
19h às 01h30 – DJ Marcelo Araújo
19h20 – Midian Lima
20h45 – Samuel Messias
22h15 – Thalles Roberto
0h12 – Grupo Marcados
- Palco Flamengo (Praia do Flamengo (Posto 2) em frente à Rua Dois de Dezembro):
