Grupo criminoso foi flagrado furtando estepes, macaco e pertences das vítimasReprodução / Redes sociais

Publicado 30/12/2025 18:14 | Atualizado 30/12/2025 21:21

Rio – Uma quadrilha que furtava veículos de turistas foi presa, na tarde desta segunda-feira (29), em Cabo Frio, Região dos Lagos. No momento da ação, eles estavam no bairro Ogiva. A polícia não divulgou a identificações dos suspeitos.



As investigações começaram no domingo (28), após o registro de dois furtos de veículos. As vítimas haviam deixado os carros estacionados nas proximidades da Ilha do Japonês, onde, segundo a PM, a quadrilha atuava com frequência.

A partir da denúncia, os agentes começaram uma operação de monitoramento. Na manhã desta segunda, os suspeitos foram flagrados, novamente na Ilha do Japonês, arrombando diversos veículos estacionados e levando estepes, macaco, bolsas e outros pertences das vítimas.

Com a ação da PM, os dois casais suspeitos foram encontrados no bairro Ogiva com os bens furtados. Foram apreendidos também dispositivos utilizados para cometer os crimes, como dispositivos eletrônicos capazes de emular chaves e centrais de ignição de veículos, para dar partida nos veículos sem a chave.

Segundo a corporação, o grupo criminoso também atuava nas orlas da Zona Sul.

Os suspeitos foram conduzidos à 126ª DP, onde permaneceram presos e autuados por furto qualificado e corrupção ativa.