Pontos de revista em Copacabana garantirão segurança do Réveillon Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 30/12/2025 17:03

Rio - O Réveillon em Copacabana é um dos mais tradicionais do mundo, reunindo milhões de pessoas para acompanhar a queima de fogos e os shows. Para a segurança do público, a Polícia Militar montou um amplo esquema com 17 pontos de revista nos acessos ao bairro para evitar a entrada de objetos proibidos.

Pela primeira vez em escala total, os acessos contam com detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial, interligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Além disso, toda a área ao redor de Copacabana passa por interdições de trânsito e bloqueios para veículos, com fechamento de avenidas.

Itens Proibidos

• Objetos Cortantes: facas, tesouras, canivetes e estiletes

• Bastões de selfie e guarda-chuvas pontiagudos

• Fogos de artifício particulares

• Garrafas de Vidro

• Armas de fogo

Itens Permitidos

• Bebidas em recipientes de plástico ou lata

• Comidas leves e frutas fatiadas

• Bonés e óculos de sol

Confira pontos de revista para acessar a praia

• Rua Aurelino Leal



• Rua Anchieta



• Av. Princesa Isabel (sentido centro)



• Av. Princesa Isabel (sentido praia)



• Rua Belfort Roxo



• Rua Ronald de Carvalho



• Rua Duvivier



• Rua Hilário Gouveia



• Rua Siqueira Campos



• Rua Figueiredo de Magalhães



• Rua Constante Ramos



• Rua Xavier da Silveira



• Rua Miguel Lemos



• Rua Sá Ferreira

• Rua Francisco Sá



• Rua Rainha Elizabeth



• Rua Francisco Otaviano