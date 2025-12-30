Rio - O Réveillon em Copacabana é um dos mais tradicionais do mundo, reunindo milhões de pessoas para acompanhar a queima de fogos e os shows. Para a segurança do público, a Polícia Militar montou um amplo esquema com 17 pontos de revista nos acessos ao bairro para evitar a entrada de objetos proibidos.
Pela primeira vez em escala total, os acessos contam com detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial, interligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Além disso, toda a área ao redor de Copacabana passa por interdições de trânsito e bloqueios para veículos, com fechamento de avenidas.
Itens Proibidos
• Objetos Cortantes: facas, tesouras, canivetes e estiletes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.