Rio - O Réveillon em Copacabana é um dos mais tradicionais do mundo, reunindo milhões de pessoas para acompanhar a queima de fogos e os shows. Para a segurança do público, a Polícia Militar montou um amplo esquema com 17 pontos de revista nos acessos ao bairro para evitar a entrada de objetos proibidos. 
Pela primeira vez em escala total, os acessos contam com detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial, interligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Além disso, toda a área ao redor de Copacabana passa por interdições de trânsito e bloqueios para veículos, com fechamento de avenidas. 
Itens Proibidos 
• Objetos Cortantes: facas, tesouras, canivetes e estiletes 
• Bastões de selfie e guarda-chuvas pontiagudos 
• Fogos de artifício particulares 
• Garrafas de Vidro
• Armas de fogo
Itens Permitidos 
• Bebidas em recipientes de plástico ou lata
• Comidas leves e frutas fatiadas
• Bonés e óculos de sol
Confira pontos de revista para acessar a praia
• Rua Aurelino Leal

• Rua Anchieta

• Av. Princesa Isabel (sentido centro)

• Av. Princesa Isabel (sentido praia)

• Rua Belfort Roxo

• Rua Ronald de Carvalho

• Rua Duvivier

• Rua Hilário Gouveia

• Rua Siqueira Campos

• Rua Figueiredo de Magalhães

• Rua Constante Ramos

• Rua Xavier da Silveira

• Rua Miguel Lemos

• Rua Sá Ferreira
• Rua Francisco Sá

• Rua Rainha Elizabeth

• Rua Francisco Otaviano