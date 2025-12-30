Mulher foi presa por agentes da 12ª DP (Copacabana) - Reprodução

Mulher foi presa por agentes da 12ª DP (Copacabana)Reprodução

Publicado 30/12/2025 22:00

Rio - Uma advogada foi presa em flagrante, nesta terça-feira (30), após furtar três garrafas de champanhe francês de um supermercado de Copacabana, na Zona Sul. O produto pode ser encontrado por até R$ 600 na internet.

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a mulher pegando as garrafas e colocando dentro da bolsa enquanto empurrava o carrinho. A gerência do supermercado viu e acionou a 12ª DP (Copacabana), que prendeu a autora em flagrante.

No momento da prisão, a mulher apresentou uma identidade falsa. Além do furto, ela também responderá por falsidade ideológica.

A autora possui outros antecedentes criminais por furto e até estelionato. Além disso, segundo a Polícia Civil, ela possui inscrição ativa na Seccional Rio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ).