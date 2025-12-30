Mulher foi presa por agentes da 12ª DP (Copacabana)Reprodução
Advogada é presa em flagrante por furtar garrafas de champanhe de supermercado em Copacabana
Produto pode ser encontrado por até R$ 600 na internet
Advogada é presa em flagrante por furtar garrafas de champanhe de supermercado em Copacabana
Produto pode ser encontrado por até R$ 600 na internet
Mais de 71 mil mulheres foram vítimas de violência no RJ em 2025
Estatísticas apontam que casos tendem a aumentar no fim do ano
MPF instaura inquérito para apurar possível discriminação religiosa no Réveillon do Rio
Processo foi iniciado em razão de shows exclusivamente evangélicos no Palco Leme, na Zona Sul
Quadrilha de furto de veículos é presa em Cabo Frio
Segundo a PM, o grupo criminoso também atuava nas orlas da Zona Sul
Corrida por R$ 1 bilhão: cariocas movimentam lotéricas atrás do prêmio da Mega da Virada
Valor desperta diversos sonhos entre os apostadores, que planejam desde o auxílio a familiares a viagens e investimentos
Saiba o que pode e não pode levar para curtir a virada em Copacabana
Pontos de revista contarão com detectores de metais e reconhecimento facial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.