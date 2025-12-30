Preguiça foi resgatada com segurança por agentes da Guarda Municipal - Divulgação / Prefeitura de Niterói

Preguiça foi resgatada com segurança por agentes da Guarda MunicipalDivulgação / Prefeitura de Niterói

Publicado 30/12/2025 16:44

Rio - Um morador de Rio d’Ouro, em Niterói, teve a visita inesperada de um bicho-preguiça nesta terça-feira (30). Ao avistar o animal na varanda da casa em que mora, o homem acionou imediatamente o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) para que ele fosse resgatado.



Após avaliação da Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Civil Municipal, foi constatado que a preguiça estava saudável, sem ferimentos, e apta a ser reintegrada ao habitat natural, em uma área de proteção ambiental de São Francisco.



O coordenador da CMA, Renato Machado, reitera que a população deve manter distância ao se deparar com animais silvestres. "Essas espécies muitas vezes saem do interior das florestas para tomar banho de sol, já que possuem baixa temperatura corporal. Como são animais de movimentos lentos, podem ficar vulneráveis a ataques, por isso o resgate precisa ser rápido e seguro", explica.

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói atua no resgate especializado de animais silvestres, realizando a captura, avaliação e devolução à natureza quando não há ferimentos. Nos casos que exigem cuidados, os animais são encaminhados a centros de reabilitação e instituições de referência.

A Guarda Municipal reforça que o acionamento correto da equipe pelo telefone 153 é essencial para garantir a preservação da fauna silvestre e a segurança da população.