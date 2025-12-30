Cíntia Barcelos Peres, de 33 anos, foi encontrada morta em São Gonçalo - Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/12/2025 11:50

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher na Estrada do Coelho, no bairro Vila Candoza, em São Gonçalo. De acordo com familiares, a vítima teria sido morta no domingo (28), e o corpo foi localizado por parentes na noite de segunda-feira (29), dentro da própria residência.

Segundo a PM, militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a ocorrência. No local, encontraram Cíntia Barcelos Peres, de 33 anos, sem vida.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o caso como feminicídio.

Uma perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos e apurar a autoria do crime.

Em entrevista ao "RJTV", da Globo, a irmã da vítima disse acreditar que o namorado de Cíntia foi o responsável pelo crime. O nome dele, no entanto, não foi divulgado.

"A gente abriu a porta do quarto e o corpo da minha irmã estava amarrado no chão e cheio de bolhas porque ele a torturou. Ele roubou moto, celular, cartão, notebook e documentos. Acabou com a vida da minha mãe. Ela deixou dois filhos, um de 9 anos e uma de 18", disse a irmã.

O corpo foi levado ao IML de Tribobó, em São Gonçalo. O enterro será nesta quarta-feira (31), no Cemitério Maruí, em Niterói.