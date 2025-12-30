Vai pular ondinhas neste Réveillon? Atenção: a ressaca do mar exige cuidado redobrado! - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 30/12/2025 13:14

Rio – A Marinha do Brasil emitiu nesta terça-feira (30) um aviso de ressaca para a orla da cidade, com início previsto para o meio-dia desta quarta-feira (31) e término às 6h de quinta (1º). As ondas podem alcançar até 2,5 metros de altura.



O alerta chega justamente em um dos períodos mais simbólicos do ano, quando muitos cariocas e turistas seguem o ritual de entrar no mar para fazer agradecimentos e pedidos, saudando a chegada do novo ano. Por isso, o cuidado tem que ser redobrado.

Devido ao alerta, o Centro de Operações da Prefeitura divulgou uma série de recomendações para a população:

- Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;

- Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;

- Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;

- Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;

- Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.