Vai pular ondinhas neste Réveillon? Atenção: a ressaca do mar exige cuidado redobrado!Érica Martin / Agência O Dia
O alerta chega justamente em um dos períodos mais simbólicos do ano, quando muitos cariocas e turistas seguem o ritual de entrar no mar para fazer agradecimentos e pedidos, saudando a chegada do novo ano. Por isso, o cuidado tem que ser redobrado.
- Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;
- Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;
- Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;
- Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;
- Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.