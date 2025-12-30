Orla de Copacabana sofrerá alterações no trânsito para festa da viradaÉrica Martin / Agência O Dia
A partir das 19h do dia 31, os acessos a Copacabana estarão restritos a ônibus e táxis. A partir das 21h, o bloqueio será total, inclusive para os modelos de transporte.
Às 10h, a pista da Avenida Atlântica junto aos prédios será liberada e uma faixa reversível implementada. A liberação total acontecerá apenas às 18h.
No Recreio dos Bandeirantes haverá interdição da Avenida Lúcio Costa, na pista junto à orla, no trecho entre a Avenida Gláucio Gil e Avenida Pedro Moura, das 21h do dia 31 às 10h do dia 1º. A pista junto às edificações também ficará aberta ao trânsito.
– Proibido o acesso e estacionamento de veículos de fretamento (ônibus, micro-ônibus e vans) nos bairros de Copacabana e Leme
A partir das 7h do dia 31
– Interdição total da Av. Atlântica, em toda a extensão (inclusive no trecho do Leme), incluindo a pista junto às edificações e todos os seus acessos
– Bloqueio da pista da Av. Delfim Moreira junto à orla para implantação da área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados
– Bloqueio da pista da Av. Vieira Souto junto à orla, como ocorre aos domingos e feriados
A partir das 19h do dia 31
– Bloqueio dos acessos a Copacabana: Ipanema, Lagoa (Corte de Cantagalo), Túnel Velho e Enseada de Botafogo
– Bloqueio da Enseada de Botafogo e do Aterro do Flamengo
– Ônibus de linhas regulares e táxis terão acesso permitido até às 21h
A partir das 19h30 do dia 31
– Bloqueio da Rua Barata Ribeiro, altura da estação do Metrô Cardeal Arcoverde, entre a Rua Rodolfo Dantas e a Rua General Azevedo Pimentel. O desvio será feito para a Rua Tonelero
A partir das 21h do dia 31
– Bloqueio total dos acessos a Copacabana para todos os tipos de veículos
- Liberação das vias
A partir das 5h do dia 1º
– Os acessos à Copacabana serão liberados para todos os veículos, permanecendo a interdição da Av. Atlântica, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e a Av. Princesa Isabel, em ambas as pistas
– A pista junto à orla das avenidas Delfim Moreira e Vieira Souto permanecerão interditadas, até o fim da área de lazer, o Aterro do Flamengo e a Enseada de Botafogo, em ambos os sentidos
A partir das 10h do dia 1º
– Será aberta a pista das edificações da Av. Atlântica, funcionando com a mão invertida (sentido do Posto 6 para o Leme), como ocorre aos domingos e feriados
– Av. Nossa Senhora de Copacabana: ambos os lados, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e Av. Princesa Isabel
– Rua Barata Ribeiro: ambos os lados, toda a extensão.
– Av. Rainha Elizabeth da Bélgica: trecho entre a Av. Atlântica e a Rua Tereza Aragão: ambos os lados, exceto nas baias existentes
– Rua Raul Pompéia: ambos os lados, toda extensão
– Rua Francisco Sá: ambos os lados, trecho entre a Rua Gomes Carneiro e a Av. Nossa Senhora de Copacabana
– Rua Teresa Aragão, ambos os lados
– Rua Prudente de Moraes: ambos os lados, toda a extensão
Das 18h do dia 30 às 10h do dia 1º
– Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em ambos os lados, no trecho compreendido entre a Av. Princesa Isabel e a Rua Antônio Vieira, exceto nas baias existentes
– Rua Gustavo Sampaio, ambos os lados, toda a extensão
– Rua Antônio Vieira, ambos os lados, inclusive nas baias existentes;
– Rua Fernando Mendes, ambos os lados
– Rua Aurelino Leal, ambos os lados, no trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Av. Atlântica
– Rua Anchieta, ambos os lados, no trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Avenida Atlântica
– Rua Martim Afonso, ambos os lados, no trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Avenida Atlântica
– Av. Pasteur, ambos os sentidos, em ambos os lados, entre a Av. Portugal e a Rua Venceslau Brás, exceto para ônibus e micro-ônibus de turismo, pelo período máximo de 4h, na pista sentido Botafogo, na baia existente junto ao canteiro central, no trecho entre o acesso à Rua Xavier Sigaud e a Av. Venceslau Brás
– Av. Lauro Sodré, ambos os sentidos, em ambos os lados
Das 23h do dia 30 às 6h do dia 1º
– Rua Tonelero, ambos os lados, toda extensão
– Av. Princesa Isabel, ambos os sentidos, ambos os lados
– Av. Prado Júnior, ambos os lados, inclusive nas baias existentes
– Rua Belford Roxo, no trecho junto à Praça do Lido, ambos os lados
– Rua Ronald de Carvalho: no trecho junto à Praça do Lido, ambos os lados
– Rua Ministro Viveiro de Castro, ambos os lados, no trecho entre a Ronald de Carvalho e a Rua Duvivier
– Rua Duvivier, ambos os lados, toda extensão
– Rua Rodolfo Dantas, ambos os lados (inclusive nas baias)
– Praça Cardeal Arcoverde
– Rua República do Peru, ambos os lados (inclusive nas baias), no trecho entre as avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana
– Rua Paula Freitas, ambos os lados, no trecho entre as Avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana
– Rua Hilário de Gouveia, ambos os lados, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Nossa Senhora de Copacabana
– Rua Siqueira Campos, ambos os lados, em toda a extensão
– Rua Figueiredo de Magalhães, ambos os lados, entre a Av. Atlântica e a Rua Joseph Bloch (inclusive nas baias)
– Rua Santa Clara, ambos os lados, toda a extensão
– Rua Constante Ramos, ambos os lados, entre as avenidas Nossa Senhora de Copacabana e Atlântica
– Rua Bolívar, toda a extensão, ambos os lados
– Rua Xavier da Silveira, ambos os lados, entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Atlântica (inclusive nas baias)
– R. Miguel Lemos, ambos os lados (inclusive nas baias), toda a extensão
– Av. Henrique Dodsworth, ambos os lados
– Rua Joaquim Nabuco, ambos os lados, toda extensão
– Rua Bulhões de Carvalho, entre a Rua Gomes Carneiro e a Av. Rainha Elizabeth da Bélgica
– Av. Beira Mar, em ambos os lados, em ambas as pistas de rolamento, no trecho compreendido entre a Av. Rio Branco e o Largo da Glória
– Praia do Flamengo, em ambos os lados, em ambos os sentidos
– Rua Real Grandeza, ambos os lados, no trecho entre a Rua Mena Barreto e o Túnel Alaor Prata (Túnel Velho)
– Rua da Passagem, Exceto nas baias
– Praia de Botafogo, entre a Rua Voluntários da Pátria e a R. São Clemente
– Praça Pimentel Duarte, em ambos os lados, junto ao Clube Guanabara
– Av. das Nações Unidas, junto ao canteiro central, em ambos os lados, e/f a Praça Pimentel Duarte
– Av. Epitácio Pessoa, pista junto às edificações, lado esquerdo do sentido de circulação, ao longo do bordo junto à alça de subida do Viaduto Augusto Frederico Schmidt, lado oposto ao trecho compreendido entre às edificações de números 2.142 e 2.256
– Rua Teixeira de Melo, em ambos os lados, no trecho entre a Av. Viera Souto e a Rua Visconde de Pirajá, inclusive nas baias
– Rua Jangadeiros, no trecho entre a Rua Visconde de Pirajá e a Rua Prudente de Morais, inclusive na baia junto à Praça General Osório
– Rua Barão da Torre, ambos os lados, entre a Rua Teixeira de Melo e a Rua Vinícius de Moraes
– Rua Joana Angélica, ambos os lados, entre Rua Prudente de Moraes e Av. Epitácio Pessoa
– Rua Farme de Amoedo, entre a Av. Vieira Souto e a Rua Prudente de Morais, ambos os lados
– Praça Eugênio Jardim
– Praça Serzedelo Corrêa, no trecho compreendido entre a Rua Hilário de Gouveia e Rua Siqueira Campos, ambos os lados
– Av. Vieira Souto, em ambos os lados, em ambos os sentidos, inclusive nas baias do canteiro central (exceto para ônibus linhas regulares, das 22h do dia 31/12 às 05h do dia 01/01)
Das 23h do dia 30 às 10h do dia 1º
– Avenida Atlântica, em ambas as pistas, em toda a extensão, inclusive nas baias existentes
– Av. Atlântica, nas baias do canteiro central, no trecho entre a Av. Princesa Isabel e a Praça Alm. Júlio de Noronha (Leme)
Das 7h do dia 31 às 6h do dia 1º
– Rua Marechal Mascarenhas de Morais, lado direito do tráfego, entre as ruas Tonelero e Barata Ribeiro (Operação Metrô – saída do público)
– Avenida Cesário de Melo, sentido Campo Grande, na altura da rua Adolfo Lemos.
Desvio: os veículos com destino à Campo Grande deverão se direcionar para a Rua Adolfo Lemos, cruzando a linha férrea e seguindo pela Rua Campo Grande.
Parque Realengo Susana Naspolini
– Rua Carlos Wenceslau, entre a rua General Sezefredo e a rua General Raposo, sendo o fluxo de veículos desviado para a rua General Sezefredo, seguindo pela avenida Santa Cruz;
– Rua Goulart de Andrade, entre a avenida Santa Cruz e a rua Professor Carlos Wenceslau, sendo o fluxo de veículos desviado para a avenida Santa Cruz;
– Rua Pedro Gomes, entre a rua General Sezefredo e a rua General Azeredo, sendo o fluxo de veículos desviado para a rua General Sezefredo.
Alteração na mão de direção – A Rua General Raposo ficará em mão única de direção no sentido da Rua Professor Carlos Wenceslau para a Rua General Azeredo. A Rua General Azeredo também ficará em mão única, no sentido da Rua Pedro Gomes até a Avenida Canal.
Praia de Sepetiba
– Praia de Sepetiba, na altura da rua Pedro Leitão, sendo o fluxo de veículos desviado para Rua Pedro Leitão e Travessa Santa Vitória;
– Rua dos Pescadores, entre a Rua da Floresta e a Rua da Praia de Sepetiba.
– Estrada de Sepetiba, na altura da Travessa Santa Vitória, sendo o fluxo de veículos desviado para a Travessa Santa Vitória, rua dos Pescadores e rua da Floresta;
Proibição de Estacionamento
O estacionamento de veículos estará proibido, da 0h do dia 31 às 6h do dia 1º, nas seguintes vias:
– Estrada de Sepetiba;
– Rua Presidente Nobre;
– Rua dos Pescadores;
– Praia de Sepetiba;
– Rua Pedro Leitão.
Pedra de Guaratiba
– Estrada da Matriz, entre a Rua Soldado Constantino Maroqui e a Rua Soldado Estanislau Wojick, sendo o fluxo de veículos desviado para a rua Soldado Constantino Maroqui, rua Soldado Elizeu Hipólito e a rua Soldado Estanislau Wojcik;
– Rua Geraldo do Nascimento, em toda a sua extensão, sendo o fluxo de veículos desviado para rua Altim de Carvalho.
Proibição de Estacionamento
O estacionamento será proibido da 0h do dia 31 às 6h do dia 1º, nas seguintes vias:
– Estrada da Matriz, entre a rua Soldado Abílio Fernandes e rua Nova Teotônia;
– Rua Soldado Estanislau Wojcik;
– Rua Soldado Constantino Maroqui;
– Rua Geraldo do Nascimento.
– Avenida Guanabara, entre a Avenida Brasil e a Rua Gerson Ferreira.
– Rua Soares Caldeira, entre a Estrada do Portela e a Rua Antônio de Abreu;
– Rua Antônio de Abreu, entre a Rua Soares Caldeira e a Rua Manuel Marques;
– Rua Manuel Marques, entre a Estrada do Portela e a Rua Pirapora;
– Rua Perdigão Malheiros.
Desvios: Veículos procedentes da Estrada do Portela, com destino à Rua Pereira Leitão, deverão seguir pela Estrada do Portela, Rua Duarte de Azevedo e Rua Pereira Leitão.
Praça Santa Emiliana, na Penha
– Rua Santa Engrácia, entre a Rua Santa Basilissa e a Praça Epitácio;
– Entorno da Praça Santa Emiliana, exceto o trecho da Rua Santa Basilissa;
– Rua São Sabas;
– Rua Santa Fausta;
– Rua Santa Camila Pia, entre a Praça Santa Emiliana e a Rua Comandante Vergueiro da Cruz;
– Praça Epitácio.
Desvios: Veículos procedentes da Rua Santa Basilissa, com destino à Rua Comandante Vergueiro da Cruz deverão seguir pela Rua Quito, Rua Afonso Ribeiro, Rua Costa Rica e Rua Comandante Vergueiro da Cruz.
Praia da Bica, na Ilha do Governador
– Praia da Bica, entre a Praça Jerusalém e a Rua Ipirú;
– Av. Almirante Alves Câmara Júnior, entre a Praia da Bica e a Estrada da Bica;
– Rua Ipirú, entre a Praia da Bica e a Rua Carmem Miranda;
– Rua Francisco Alves, entre a Rua Engenheiro Rosauro Zambrano e a Praia da Bica;
– Rua Henrique Lacombe, entre a Rua Mangalô e a Praia da Bica;
– Estrada da Bica, entre a Av. Almirante Alves Câmara Júnior e a Rua Artemísia.
A Praça Jerusalém permanecerá aberta ao trânsito de veículos.
Desvios
– Veículos procedentes da Rua Cambaúba com destino à Estrada da Bica deverão seguir pela Rua Engenheiro Rosauro Zambrano, Rua Uçá, Rua Cambaúba, Rua República Árabe da Síria, Estrada do Galeão, Avenida Coronel Luís de Oliveira Sampaio e Estrada da Bica;
– Veículos procedentes da Estrada da Bica com destino à Rua Cambaúba deverão seguir pela Rua Ipirú, Rua Carmem Miranda, Rua Orestes Rosólia, Rua Babaçu, Rua General Mário Hermes, Rua Jaime Ovale, Rua Ituá e Rua Cambaúba.
Proibição de Estacionamento
– Praia da Bica, entre a Rua Uçá e a Rua Henrique Lacombe;
– Rua Uçá, entre a Rua Engenheiro Rosauro Zambrano e a Praça Jerusalém;
– Praça Jerusalém em todo o seu entorno
