Orla de Copacabana sofrerá alterações no trânsito para festa da viradaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 30/12/2025 16:25

Rio - O esquema especial de trânsito e estacionamento para o Réveillon no município do Rio começou nesta terça-feira (30). As mudanças afetam cariocas e turistas que passarão a virada do ano nas zonas Sul, Norte, Sudoeste e Oeste. (Confira a lista completa no final da matéria)

A partir das 6h desta terça, o estacionamento em diversas vias de Copacabana, Ipanema, Leme, Leblon e Botafogo, bairros da Zona Sul, ficará proibido com objetivo de reduzir a possibilidade de conflito entre os carros e pedestres.

A partir de 0h da quarta-feira (31), os ônibus de fretamento estarão proibidos de entrar em Copacabana. A partir das 7h, as vias serão bloqueadas. As avenidas Vieira Solto e Delfim Moreira estarão fechadas junto à orla e abertas junto aos prédios. A Avenida Atlântica (Leme e Copacabana) estará totalmente bloqueada ao trânsito.



A partir das 19h do dia 31, os acessos a Copacabana estarão restritos a ônibus e táxis. A partir das 21h, o bloqueio será total, inclusive para os modelos de transporte.

Após a festa, as vias começarão a ser liberadas a partir das 5h do dia 1º de janeiro. Em Copacabana, o fluxo no bairro estará liberado, mas a Avenida Atlântica permanecerá interditada nos dois sentidos.



Às 10h, a pista da Avenida Atlântica junto aos prédios será liberada e uma faixa reversível implementada. A liberação total acontecerá apenas às 18h.

Em Copacabana, no palco Rio (em frente ao Copacabana Palace), estarão presentes Gilberto Gil e Ney Matogrosso como convidado especial; Belo e Alcione; João Gomes, que receberá a cantora Iza para uma participação especial; e Alok. A DJ Cady abre a noite e o encerramento ficará por conta da escola de samba Beija Flor.

No palco Samba (na altura da rua República do Peru), haverá shows com Roberta Sá, Mart’nália, Diogo Nogueira e Feyjão com o Bloco da Preta. A abertura será com a DJ Tamy e o encerramento com a Grande Rio.

No Leme (dedicado ao gospel), além do DJ Marcelo Araújo, subirão ao palco Midiam Lima, Samuel Messias, Thales Roberto e Grupo Marcados.

Zona Norte

Em Ramos, a Avenida Guanabara será interditada no trecho entre a Avenida Brasil e a Rua Gerson Ferreira, das 18h do dia 31 às 5h do dia 1º, para o evento no Piscinão de Ramos. No bairro, estarão presentes Ana Peticov, MC Cacau e Balacobaco.

Em Madureira, as interdições estão previstas para ocorrer a partir das 18h do dia 31, com previsão de liberação às 5h do dia 1º. No Parque Madureira, haverá Sombrinha e DJ Michell + Black de Elite.



Na Ilha do Governador, as vias serão bloqueadas das 18h do dia 31 às 12h do dia 1º. Arlindinho e Santa Rita comandarão a noite da virada.

Para a realização da festa na Praça Santa Emiliana – IAPI Penha, as interdições ao trânsito de veículos vão acontecer a partir das 18h do dia 31, com previsão de liberação às 5h do dia 1º. Haverá apresentação de Dudu Nobre, Thaís Macedo e Pura Batucada.

Zona Sudoeste

Na Barra da Tijuca, a pista junto à orla será interditada entre o acesso à Ponte Lúcio Costa e à Avenida Érico Veríssimo, das 21h do dia 31 às 10h do dia 1º. A pista junto às edificações permanecerá aberta à circulação viária.



No Recreio dos Bandeirantes haverá interdição da Avenida Lúcio Costa, na pista junto à orla, no trecho entre a Avenida Gláucio Gil e Avenida Pedro Moura, das 21h do dia 31 às 10h do dia 1º. A pista junto às edificações também ficará aberta ao trânsito.

Zona Oeste

Em Inhoaíba, a Avenida Cesário de Melo será interditada no sentido Campo Grande, na altura da rua Adolfo Lemos, para o evento no Parque Oeste Ana Gonzaga. O bloqueio vai funcionar das 16h do dia 31 às 4h do dia 1º. A virada receberá shows de Leandro Sapucahy, Batuke 021, Fróes e Pagodelas.

Em Realengo, a festividade vai acontecer no Parque Realengo Susana Naspolini, com interdições a partir das 16h do dia 31 e previsão de liberação às 6h do dia 1º. O DJ Rafael Nazareth abre os trabalhos e a noite segue com Nem da Tia Doca e Sambay.

Em Sepetiba, a Praia de Sepetiba será interditada a partir das 16h do dia 31, com previsão de liberação às 4h do dia 1º. Haverá apresentação de Tília, Juninho Thybau e Caju pra Baixo.

Em Pedra de Guaratiba, o evento ocorrerá na Rua Geraldo do Nascimento e as interdições serão realizadas a partir das 16h do dia 31, com previsão de liberação às 4h do dia 1º. As atrações são MC Bob Rum e Délcio Luz.

Saiba as interdições e proibições de estacionamento pela cidade

- Zona Sul:

A partir da 0h do dia 31

– Proibido o acesso e estacionamento de veículos de fretamento (ônibus, micro-ônibus e vans) nos bairros de Copacabana e Leme



A partir das 7h do dia 31

– Interdição total da Av. Atlântica, em toda a extensão (inclusive no trecho do Leme), incluindo a pista junto às edificações e todos os seus acessos

– Bloqueio da pista da Av. Delfim Moreira junto à orla para implantação da área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados

– Bloqueio da pista da Av. Vieira Souto junto à orla, como ocorre aos domingos e feriados



A partir das 19h do dia 31

– Bloqueio dos acessos a Copacabana: Ipanema, Lagoa (Corte de Cantagalo), Túnel Velho e Enseada de Botafogo

– Bloqueio da Enseada de Botafogo e do Aterro do Flamengo

– Ônibus de linhas regulares e táxis terão acesso permitido até às 21h



A partir das 19h30 do dia 31

– Bloqueio da Rua Barata Ribeiro, altura da estação do Metrô Cardeal Arcoverde, entre a Rua Rodolfo Dantas e a Rua General Azevedo Pimentel. O desvio será feito para a Rua Tonelero



A partir das 21h do dia 31

– Bloqueio total dos acessos a Copacabana para todos os tipos de veículos



- Liberação das vias



A partir das 5h do dia 1º

– Os acessos à Copacabana serão liberados para todos os veículos, permanecendo a interdição da Av. Atlântica, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e a Av. Princesa Isabel, em ambas as pistas

– A pista junto à orla das avenidas Delfim Moreira e Vieira Souto permanecerão interditadas, até o fim da área de lazer, o Aterro do Flamengo e a Enseada de Botafogo, em ambos os sentidos



A partir das 10h do dia 1º

– Será aberta a pista das edificações da Av. Atlântica, funcionando com a mão invertida (sentido do Posto 6 para o Leme), como ocorre aos domingos e feriados

Proibição de estacionamento

Das 6h do dia 30 às 21h do dia 2

– Av. Nossa Senhora de Copacabana: ambos os lados, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e Av. Princesa Isabel

– Rua Barata Ribeiro: ambos os lados, toda a extensão.

– Av. Rainha Elizabeth da Bélgica: trecho entre a Av. Atlântica e a Rua Tereza Aragão: ambos os lados, exceto nas baias existentes

– Rua Raul Pompéia: ambos os lados, toda extensão

– Rua Francisco Sá: ambos os lados, trecho entre a Rua Gomes Carneiro e a Av. Nossa Senhora de Copacabana

– Rua Teresa Aragão, ambos os lados

– Rua Prudente de Moraes: ambos os lados, toda a extensão



Das 18h do dia 30 às 10h do dia 1º

– Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em ambos os lados, no trecho compreendido entre a Av. Princesa Isabel e a Rua Antônio Vieira, exceto nas baias existentes

– Rua Gustavo Sampaio, ambos os lados, toda a extensão

– Rua Antônio Vieira, ambos os lados, inclusive nas baias existentes;

– Rua Fernando Mendes, ambos os lados

– Rua Aurelino Leal, ambos os lados, no trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Av. Atlântica

– Rua Anchieta, ambos os lados, no trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Avenida Atlântica

– Rua Martim Afonso, ambos os lados, no trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Avenida Atlântica

– Av. Pasteur, ambos os sentidos, em ambos os lados, entre a Av. Portugal e a Rua Venceslau Brás, exceto para ônibus e micro-ônibus de turismo, pelo período máximo de 4h, na pista sentido Botafogo, na baia existente junto ao canteiro central, no trecho entre o acesso à Rua Xavier Sigaud e a Av. Venceslau Brás

– Av. Lauro Sodré, ambos os sentidos, em ambos os lados



Das 23h do dia 30 às 6h do dia 1º

– Rua Tonelero, ambos os lados, toda extensão

– Av. Princesa Isabel, ambos os sentidos, ambos os lados

– Av. Prado Júnior, ambos os lados, inclusive nas baias existentes

– Rua Belford Roxo, no trecho junto à Praça do Lido, ambos os lados

– Rua Ronald de Carvalho: no trecho junto à Praça do Lido, ambos os lados

– Rua Ministro Viveiro de Castro, ambos os lados, no trecho entre a Ronald de Carvalho e a Rua Duvivier

– Rua Duvivier, ambos os lados, toda extensão

– Rua Rodolfo Dantas, ambos os lados (inclusive nas baias)

– Praça Cardeal Arcoverde

– Rua República do Peru, ambos os lados (inclusive nas baias), no trecho entre as avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana

– Rua Paula Freitas, ambos os lados, no trecho entre as Avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana

– Rua Hilário de Gouveia, ambos os lados, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Nossa Senhora de Copacabana

– Rua Siqueira Campos, ambos os lados, em toda a extensão

– Rua Figueiredo de Magalhães, ambos os lados, entre a Av. Atlântica e a Rua Joseph Bloch (inclusive nas baias)

– Rua Santa Clara, ambos os lados, toda a extensão

– Rua Constante Ramos, ambos os lados, entre as avenidas Nossa Senhora de Copacabana e Atlântica

– Rua Bolívar, toda a extensão, ambos os lados

– Rua Xavier da Silveira, ambos os lados, entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Atlântica (inclusive nas baias)

– R. Miguel Lemos, ambos os lados (inclusive nas baias), toda a extensão

– Av. Henrique Dodsworth, ambos os lados

– Rua Joaquim Nabuco, ambos os lados, toda extensão

– Rua Bulhões de Carvalho, entre a Rua Gomes Carneiro e a Av. Rainha Elizabeth da Bélgica

– Av. Beira Mar, em ambos os lados, em ambas as pistas de rolamento, no trecho compreendido entre a Av. Rio Branco e o Largo da Glória

– Praia do Flamengo, em ambos os lados, em ambos os sentidos

– Rua Real Grandeza, ambos os lados, no trecho entre a Rua Mena Barreto e o Túnel Alaor Prata (Túnel Velho)

– Rua da Passagem, Exceto nas baias

– Praia de Botafogo, entre a Rua Voluntários da Pátria e a R. São Clemente

– Praça Pimentel Duarte, em ambos os lados, junto ao Clube Guanabara

– Av. das Nações Unidas, junto ao canteiro central, em ambos os lados, e/f a Praça Pimentel Duarte

– Av. Epitácio Pessoa, pista junto às edificações, lado esquerdo do sentido de circulação, ao longo do bordo junto à alça de subida do Viaduto Augusto Frederico Schmidt, lado oposto ao trecho compreendido entre às edificações de números 2.142 e 2.256

– Rua Teixeira de Melo, em ambos os lados, no trecho entre a Av. Viera Souto e a Rua Visconde de Pirajá, inclusive nas baias

– Rua Jangadeiros, no trecho entre a Rua Visconde de Pirajá e a Rua Prudente de Morais, inclusive na baia junto à Praça General Osório

– Rua Barão da Torre, ambos os lados, entre a Rua Teixeira de Melo e a Rua Vinícius de Moraes

– Rua Joana Angélica, ambos os lados, entre Rua Prudente de Moraes e Av. Epitácio Pessoa

– Rua Farme de Amoedo, entre a Av. Vieira Souto e a Rua Prudente de Morais, ambos os lados

– Praça Eugênio Jardim

– Praça Serzedelo Corrêa, no trecho compreendido entre a Rua Hilário de Gouveia e Rua Siqueira Campos, ambos os lados

– Av. Vieira Souto, em ambos os lados, em ambos os sentidos, inclusive nas baias do canteiro central (exceto para ônibus linhas regulares, das 22h do dia 31/12 às 05h do dia 01/01)



Das 23h do dia 30 às 10h do dia 1º

– Avenida Atlântica, em ambas as pistas, em toda a extensão, inclusive nas baias existentes

– Av. Atlântica, nas baias do canteiro central, no trecho entre a Av. Princesa Isabel e a Praça Alm. Júlio de Noronha (Leme)



Das 7h do dia 31 às 6h do dia 1º

– Rua Marechal Mascarenhas de Morais, lado direito do tráfego, entre as ruas Tonelero e Barata Ribeiro (Operação Metrô – saída do público)

- Zona Oeste

Parque Oeste Ana Gonzaga

Das 16h do dia 31 às 4h do dia 1º

– Avenida Cesário de Melo, sentido Campo Grande, na altura da rua Adolfo Lemos.

Desvio: os veículos com destino à Campo Grande deverão se direcionar para a Rua Adolfo Lemos, cruzando a linha férrea e seguindo pela Rua Campo Grande.



Parque Realengo Susana Naspolini



Das 16h do dia 31, com previsão de liberação às 6h do dia 1º

– Rua Carlos Wenceslau, entre a rua General Sezefredo e a rua General Raposo, sendo o fluxo de veículos desviado para a rua General Sezefredo, seguindo pela avenida Santa Cruz;

– Rua Goulart de Andrade, entre a avenida Santa Cruz e a rua Professor Carlos Wenceslau, sendo o fluxo de veículos desviado para a avenida Santa Cruz;

– Rua Pedro Gomes, entre a rua General Sezefredo e a rua General Azeredo, sendo o fluxo de veículos desviado para a rua General Sezefredo.



Alteração na mão de direção – A Rua General Raposo ficará em mão única de direção no sentido da Rua Professor Carlos Wenceslau para a Rua General Azeredo. A Rua General Azeredo também ficará em mão única, no sentido da Rua Pedro Gomes até a Avenida Canal.



Praia de Sepetiba

Das 16h do dia 31 com previsão de liberação às 4h do dia 1º

– Praia de Sepetiba, na altura da rua Pedro Leitão, sendo o fluxo de veículos desviado para Rua Pedro Leitão e Travessa Santa Vitória;

– Rua dos Pescadores, entre a Rua da Floresta e a Rua da Praia de Sepetiba.

– Estrada de Sepetiba, na altura da Travessa Santa Vitória, sendo o fluxo de veículos desviado para a Travessa Santa Vitória, rua dos Pescadores e rua da Floresta;



Proibição de Estacionamento

O estacionamento de veículos estará proibido, da 0h do dia 31 às 6h do dia 1º, nas seguintes vias:

– Estrada de Sepetiba;

– Rua Presidente Nobre;

– Rua dos Pescadores;

– Praia de Sepetiba;

– Rua Pedro Leitão.



Pedra de Guaratiba

Das 16h do dia 31 com previsão de liberação às 4h do dia 1º

– Estrada da Matriz, entre a Rua Soldado Constantino Maroqui e a Rua Soldado Estanislau Wojick, sendo o fluxo de veículos desviado para a rua Soldado Constantino Maroqui, rua Soldado Elizeu Hipólito e a rua Soldado Estanislau Wojcik;

– Rua Geraldo do Nascimento, em toda a sua extensão, sendo o fluxo de veículos desviado para rua Altim de Carvalho.



Proibição de Estacionamento

O estacionamento será proibido da 0h do dia 31 às 6h do dia 1º, nas seguintes vias:

– Estrada da Matriz, entre a rua Soldado Abílio Fernandes e rua Nova Teotônia;

– Rua Soldado Estanislau Wojcik;

– Rua Soldado Constantino Maroqui;

– Rua Geraldo do Nascimento.

- Zona Norte

Piscinão de Ramos

Das 18h do dia 31 às 5h do dia 1º

– Avenida Guanabara, entre a Avenida Brasil e a Rua Gerson Ferreira.



Parque Madureira Mestre Monarco



Das 18h do dia 31 às 5h do dia 1º

– Rua Soares Caldeira, entre a Estrada do Portela e a Rua Antônio de Abreu;

– Rua Antônio de Abreu, entre a Rua Soares Caldeira e a Rua Manuel Marques;

– Rua Manuel Marques, entre a Estrada do Portela e a Rua Pirapora;

– Rua Perdigão Malheiros.



Desvios: Veículos procedentes da Estrada do Portela, com destino à Rua Pereira Leitão, deverão seguir pela Estrada do Portela, Rua Duarte de Azevedo e Rua Pereira Leitão.



Praça Santa Emiliana, na Penha



Das 18h do dia 31 às 5h do dia 1º

– Rua Santa Engrácia, entre a Rua Santa Basilissa e a Praça Epitácio;

– Entorno da Praça Santa Emiliana, exceto o trecho da Rua Santa Basilissa;

– Rua São Sabas;

– Rua Santa Fausta;

– Rua Santa Camila Pia, entre a Praça Santa Emiliana e a Rua Comandante Vergueiro da Cruz;

– Praça Epitácio.



Desvios: Veículos procedentes da Rua Santa Basilissa, com destino à Rua Comandante Vergueiro da Cruz deverão seguir pela Rua Quito, Rua Afonso Ribeiro, Rua Costa Rica e Rua Comandante Vergueiro da Cruz.



Praia da Bica, na Ilha do Governador

Das 18h do dia 31 às 12h do dia 1º

– Praia da Bica, entre a Praça Jerusalém e a Rua Ipirú;

– Av. Almirante Alves Câmara Júnior, entre a Praia da Bica e a Estrada da Bica;

– Rua Ipirú, entre a Praia da Bica e a Rua Carmem Miranda;

– Rua Francisco Alves, entre a Rua Engenheiro Rosauro Zambrano e a Praia da Bica;

– Rua Henrique Lacombe, entre a Rua Mangalô e a Praia da Bica;

– Estrada da Bica, entre a Av. Almirante Alves Câmara Júnior e a Rua Artemísia.

A Praça Jerusalém permanecerá aberta ao trânsito de veículos.



Desvios

– Veículos procedentes da Rua Cambaúba com destino à Estrada da Bica deverão seguir pela Rua Engenheiro Rosauro Zambrano, Rua Uçá, Rua Cambaúba, Rua República Árabe da Síria, Estrada do Galeão, Avenida Coronel Luís de Oliveira Sampaio e Estrada da Bica;



– Veículos procedentes da Estrada da Bica com destino à Rua Cambaúba deverão seguir pela Rua Ipirú, Rua Carmem Miranda, Rua Orestes Rosólia, Rua Babaçu, Rua General Mário Hermes, Rua Jaime Ovale, Rua Ituá e Rua Cambaúba.



Proibição de Estacionamento

O estacionamento será proibido da 0h do dia 31 às 12h do dia 1º, nas seguintes vias:

– Praia da Bica, entre a Rua Uçá e a Rua Henrique Lacombe;

– Rua Uçá, entre a Rua Engenheiro Rosauro Zambrano e a Praça Jerusalém;

– Praça Jerusalém em todo o seu entorno

