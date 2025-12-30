Caio Álex, ex-SBT, faleceu aos 52 anos - Divulgação/SBT

Publicado 30/12/2025 14:38

Rio - Caio Álex morreu nesta terça-feira (30), aos 52 anos, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A informação foi noticiada pela Inter TV, filiada da Globo onde o jornalista começou a trabalhar no fim de 2024. Em meados de dezembro, ele foi internado no Hospital Santa Isabel após um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"É com imensa tristeza que nossa família Inter TV se despede hoje do repórter Caio Álex. Seu talento, dedicação e paixão pelo jornalismo deixaram uma marca que jamais será esquecida. Nossos sentimentos à família e amigos", dizia o comunicado da emissora nas redes sociais.

No Carnaval, o jornalista teve um mal súbito e ficou cerca de dois meses internado.

Caio iniciou a carreira no jornalismo em 1995. Teve passagens pela Rádio Tupi, CNT, RedeTV!, Band e SBT. Na emissora da família Abravanel, ele foi repórter do "SBT Rio" e interino de Isabele Benito, que lamentou a morte do amigo. "Obrigada, Bebê! Te levo no meu coração. Descanse guerreiro, Caio Álex! Te amamos!", escreveu ela.