Prefeitura apresenta atrações para o Réveillon 2026

Prefeitura apresenta atrações para o Réveillon 2026Roberto Filho / Brazil News

Publicado 04/12/2025 11:33

Rio - O Rio prepara para o Réveillon de 2026 o que promete ser o maior festival de música do Brasil. Serão 13 palcos espalhados em diversos bairros, com 70 atrações de artistas de MPB, samba, gospel, entre outros. A festa principal, que acontece na Praia de Copacabana, Zona Sul, terá shows de grandes nomes da música, como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Alcione e João Gomes. A expectativa é de que as apresentações pela cidade atraiam 5 milhões de pessoas.

Em coletiva de imprensa no Copacabana Palace nesta quinta-feira (4), Nelson Adão, diretor de projetos e negócios da SRCOM, que produz a festa, disse ter certeza que o Réveillon de 2026 será uma "edição épica" e terá atrações inéditas, como a queima de fogos que terá melhorias para o visual do público e show de drones em homenagem ao Rio.

Os shows do Palco Rio, que ficará em frente ao Copacabana Palace, começam com Gilberto Gil, que terá como convidado Ney Matogrosso, seguido pelos cantores Alcione e Belo, que se apresentam juntos, e pelo fenômeno do piseiro João Gomes, acompanhado de Iza. A festa termina com a bateria da Beija-Flor, atual campeã do Carnaval carioca.

Segundo Adão, o show de João Gomes já havia sido acordado antes mesmo da apresentação gratuita que arrastou uma multidão para a Lapa, no Centro , em outubro. Para ele, o Réveillon de Copacabana "tem que ser palco de todos os estilos". Apostando na diversidade de ritmos, a festa da virada terá, pelo segundo ano, um palco dedicado à música gospel, no Leme, onde haverá performances dos cantores Samuel Messias, Midiam Lima, Tales Roberto e do grupo de pagode evangélico Marcados.

O Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, terá shows de Roberta Sá, Mart'nália, Diogo Nogueira e o Bloco da Preta, comandado por Feyjão, além da bateria da Grande Rio. "São mais de setenta atrações que acontecem em 13 palcos espalhados pela cidade. É realmente o maior festival de música do Brasil, tem atrações para todos os gostos. Festa para todos os lados", afirmou o diretor.

Os outros dez palcos ficarão no Parque Madureira, Piscinão de Ramos, na Ilha do Governador e na Penha, Zona Norte; Parque Oeste, Parque Realengo, Sepetiba e Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste; no Flamengo, Zona Sul; e na Ilha de Paquetá. Nesses locais, haverá shows de artistas como Dudu Nobre e Arlindinho. A programação completa será divulgada no perfil oficial da celebração no Instagram @ rio.reveillon

Bernardo Fellows, presidente da Riotur, destacou que o Réveillon traz grande impacto para o Rio, com milhares de turistas nacionais e internacionais movimentando os setores hoteleiro e de serviços. "A cidade está super preparada, a gente vem preparando essa festa linda desde o meio do ano (...) A gente espera trazer muitos turistas, temos batido recordes. Vai ser uma festa muito bonita, com muitas novidades", disse Fellows, que comentou que a operação de segurança para o evento será semelhante a dos anos anteriores.

Queima de fogos e show de drones

Assim como nos outros anos, a aguardada queima de fogos na Praia de Copacabana terá 12 minutos. Na última virada, o público se queixou que a fumaça excessiva atrapalhou a visibilidade de quem estava no local. Para garantir que não haja problemas neste ano, o espetáculo será realizado, pela primeira vez, por 19 balsas espalhadas pelo mar, que antes eram 10, em um design inédito para modernizar o show.

O projeto prevê criação de novas dimensões visuais, redução da carga de fogos por ponto para dispersão horizontal da fumaça, melhor cobertura visual do público ao longo de toda a extensão da praia e potencial de redução da concentração de fumaça em setores específicos, diluindo o volume no espaço.

"Vai ser um espetáculo totalmente novo, inédito. Estamos há quase 20 anos com as mesmas balsas, com os mesmos pontos de fogos, mas chegou um momento de "virar a chave", fazer um novo conceito técnico", apontou o diretor técnico visual, Marcelo Kokete. "O espetáculo nesse novo conceito diminui a proximidade de fumaça, esse novo conceito tem essa função. Mas o mais importante para mim é a modernização do show, não é só a fumaça, é fazer algo diferente, algo inédito".

Ainda nos céus, 1,2 mil drones prometem encantar cariocas e turistas formando a imagem da cidade, em uma homenagem ao Rio. O show de luzes acontece às 2h do dia 1º de janeiro de 2026, durante a apresentação do DJ Alok.

Réveillon de Niterói

A virada de ano também promete encantar os niteroienses na orla de Icaraí. O município anunciou os shows de Ludmila e Nando Reis para animar a chegada de 2026. Ainda durante a festa, a praia receberá uma apresentação da bateria da Unidos do Viradouro e do Aprendiz Musical, projeto de musicalização em escolas públicas da Niterói.