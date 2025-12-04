Nos depoimentos prestados durante a investigação, os acusados negaram participação no assassinatoReprodução
Moraes pede data para julgar réus pelo assassinato de Marielle Franco
Crime ocorreu em 2018 na capital fluminense
Alerj deve votar pela manutenção da prisão de Barcellar na próxima segunda
Presidente da Casa foi alvo de ação contra vazamento de informações da investigação que prendeu TH Joias
PF prende caminhoneiro com quase uma tonelada de maconha em carga de água mineral
Destino da droga eram comunidades dominadas por facções criminosas no Rio
Suspeita de torturar crianças, diretora de creche na Zona Sul é presa
Investigações apontam que ao menos quatro crianças sofreram puxões de cabelo, sufocamento e segregação dentro de sala
Ministro da Saúde participa da entrega de novas instalações nos hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes
Alexandre Padilha e o secretário municipal Daniel Soranz estiveram nas unidades para anunciar novas ações do Plano de Requalificação dos Hospitais Federais
Polícia prende suspeita de contratar condutor da moto usada em execução de jovem em Sepetiba
Jennyfer Lima da Silva, que era namorada de Erick Santos, é a quinta pessoa envolvida no crime a ser detida
