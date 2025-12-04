Caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 04/12/2025 18:54

Rio - Policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta quinta-feira (4), uma diretora suspeita de torturar crianças dentro de uma creche em Copacabana, na Zona Sul. As investigações tiveram início em 2024, quando a mãe de um dos alunos denunciou que o filho teria sido agredido e sufocado pela mulher.

De acordo com os policiais, ao menos quatro crianças, de 4 a 6 anos, sofreram violência e tortura. Foram relatados puxões de cabelo, sufocamentos e segregação dentro de sala. A partir de um monitoramento da especializada, os agentes prenderam a diretora enquanto ela trabalhava em outra creche, no Méier, na Zona Norte. Contra a mulher, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.