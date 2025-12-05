Publicado 05/12/2025 00:00

O Dossiê Mulher 2025 revela salto de mais de 5.000% nos casos de perseguição e assédio on-line e confirma que a violência segue avançando dentro de casa e nas relações afetivas. Os números mostram a urgência de políticas capazes de enfrentar um cenário que se transforma mais rápido do que as respostas do Estado.

O PIB avançou 0,1% no terceiro trimestre e manteve o país em rota de estabilidade, sustentado por agro e indústria. Os números mostram uma economia que cresce sem sobressaltos: longe do fôlego desejado, mas ainda resistente num cenário global incerto, em que previsibilidade virou ativo raro.