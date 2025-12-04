Cleiton da Silva Manoel foi preso pela 43ª DP (Guaratiba) - Reprodução

Publicado 04/12/2025 21:19 | Atualizado 04/12/2025 21:28

Rio - Policiais da 43ª DP (Guaratiba) prenderam, nesta quinta-feira (4), Cleiton da Silva Manoel, acusado de ameaçar e estuprar uma menina de 12 anos em um abrigo em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

A Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente expediu mandado de prisão preventiva contra Cleiton após a denúncia feita pela 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Santa Cruz. O documento aponta que o acusado, funcionário do abrigo, submeteu a vítima a violência psicológica, manipulação, ameaças e degradação emocional.

O caso chegou ao Ministério Público do Rio por meio de uma notícia de fato. Com isso, o MPRJ pediu o afastamento do funcionário do abrigo e compartilhou informações com investigadores da Polícia Civil. Houve a instauração do inquérito e depoimentos de envolvidos no caso, o que resultou na denúncia com pedido de prisão preventiva.