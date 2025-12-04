Carga de maconha estava armazenada entre fardos de água no caminhão - Divulgação/PF

Publicado 04/12/2025 19:09

Rio – Agentes da Polícia Federal prenderam, nesta quinta-feira (4), um caminhoneiro que transportava quase uma tonelada de maconha escondida em uma carga de água mineral. A abordagem aconteceu no município de Sapucaia, no Centro-Sul Fluminense.

O caminhão, de acordo com a PF, havia saído de São Paulo e seguia para comunidades do Rio dominadas por facções criminosas, onde a droga seria distribuída. Os agentes que deram ordem de parada ao suspeito tiveram auxílio de cães farejadores do canil da corporação, que localizaram o material entorpecente entre os fardos de água.

A equipe encaminhou o caminhoneiro, o veículo e a carga ilícita à Superintendência da PF no Rio. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas e será conduzido ao sistema penitenciário estadual. A ação faz parte da Missão Redentor, que tem como objetivo desarticular organizações criminosas que atuam no estado.