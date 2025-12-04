O caso ocorreu na Rua Custódio Maia Filho, em Senador Vasconcelos - Reprodução/Google Street View

Publicado 04/12/2025 22:29 | Atualizado 04/12/2025 23:03

Rio – Um policial militar de folga baleou um homem que teria invadido uma residência, nesta quinta-feira (4), no bairro de Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. O imóvel seria de uma sobrinha do agente.

De acordo com a PM, policiais do 40º BPM (Campo Grande) receberam acionamento para a ocorrência na Rua Custódio Maia Filho, onde encontraram o suspeito ferido. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

A equipe registrou o caso na 35ª DP (Campo Grande).