CER do Andaraí foi inaugurado nesta quinta-feiraDivulgação / Ministério da Saúde

Publicado 04/12/2025 18:34

Rio - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou os hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes, na tarde desta quinta-feira (4), para anunciar a ampliação dos serviços de atendimento especializado no estado. As ações fazem parte do Plano de Requalificação dos Hospitais Federais, dentro do programa Agora Tem Especialistas, que tem o objetivo de ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias, além de reduzir o tempo de espera na rede federal de saúde.

Durante a visita, o ministro e o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, entregaram as novas instalações dos hospitais do Andaraí, na Zona Norte, e Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. As duas unidades completaram, nesta quinta, um ano de gestão compartilhada entre o município e o Governo Federal.

No primeiro, foram inaugurados o Centro de Emergência Regional (CER) do Andaraí, onde o setor de emergência passa a funcionar de maneira definitiva, e o restaurante da unidade, que estava fechado havia 12 anos. Já no segundo, houve a entrega da climatização completa dos leitos e a reforma do prédio B.

"Uma alegria estar aqui inaugurando essa nova área de urgência e emergência do Andaraí, que já começa a funcionar a partir de hoje à noite, 24 horas por dia. E a gente inaugura, na próxima segunda-feira, a nova emergência pediátrica do Andaraí. Hoje também a gente comemora um ano dessa reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Nessa parceria com a prefeitura, reestruturando totalmente os hospitais federais do Rio. Nós saímos de cerca de 50% da taxa de ocupação de leitos aqui para mais de 80% da taxa de ocupação de leitos, mais do que dobramos os procedimentos de cirurgias, atendimentos, atendimentos especializados aqui no Andaraí", disse o ministro.

No total, mais de R$ 910 milhões foram investidos na reestruturação das duas unidades. Desse montante, R$ 610 milhões vieram do teto MAC (Média e Alta Complexidade), além de R$ 200 milhões destinados ao Hospital do Andaraí e R$ 100 milhões ao Cardoso Fontes.

Nos últimos 12 meses, a gestão compartilhada reabriu leitos e voltou com serviços que estavam inoperantes havia anos, com revitalização completa de diversos setores, readequações estruturais e contratação de mais de 4,7 mil profissionais - 3.276 no Andaraí e 1.455 no Cardoso Fontes -, entre outras intervenções.

"A Prefeitura do Rio aumentou muito a capacidade do Hospital do Andaraí e do Cardoso Fontes, mesmo com as obras ainda em andamento. É fruto de um planejamento minucioso. Temos mais leitos, mais atendimentos e mais cirurgias. É uma parceria do município com o governo federal que beneficia a população carioca", comentou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

"Graças à parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde, os hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes cresceram, com serviços importantes reabertos e renovados. Os investimentos do Governo Federal nas unidades estão sendo essenciais para ampliar e fortalecer o cuidado à população carioca. Esta é a prova de que o trabalho conjunto, quando bem feito, rende resultados concretos e beneficia diretamente o cidadão, com capacidade de salvar vidas", acrescentou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Hospital do Andaraí

O CER do Andaraí passa a funcionar no primeiro andar do complexo do hospital. Com estrutura de ponta, o ambiente conta com três salas de classificação de risco, quatro consultórios, salas de curativo, de espera e de procedimentos, além de espaços para acolhimento e aplicação de medicamentos. Reaberta em fevereiro após uma interdição de quatro anos, a emergência vinha operando desde fevereiro em local provisório.

O Hospital de Andaraí é referência em cardiologia, neurocirurgia, ortopedia e outras especialidades. Em maio deste ano, a unidade recebeu um acelerador linear do Programa Agora Tem Especialistas. A instituição, que ainda não possuía equipamento de radioterapia, agora tem capacidade para atender até 600 novos casos de câncer. Com as melhorias, a unidade passa a ter capacidade para atender até 167 mil pacientes por ano, o dobro do registrado antes da reestruturação.

Outra entrega no Hospital do Andaraí foi a do restaurante, que estava fechado havia 12 anos. Equipado com aparelhos de cozinha de escala industrial, o setor é destinado a acompanhantes de pacientes internados e profissionais de saúde, além de fornecer a alimentação e dietas dos pacientes internados. A capacidade é de 3,2 mil refeições por dia. Até o primeiro semestre de 2026, serão abertos todos os outros serviços do que se encontram em obras, como o centro cirúrgico, o setor de oncologia, os centros de imagem, o parque tecnológico e o novo setor de trauma.

Hospital Cardoso Fontes

Alexandre Padilha também visitou as obras do novo CER do Cardoso Fontes e participou da entrega do novo prédio administrativo, do centro de estudos e do sistema de climatização dos leitos. Em fevereiro deste ano, o hospital voltou a operar o serviço de atendimento 24 horas, com equipes completas e leitos ampliados.

Especializado em atendimentos nas áreas de oncologia, cardiologia, endocrinologia e infectologia, o Cardoso Fontes está com corpo de funcionários 57% maior, totalizando 2.241 profissionais. Entre janeiro e julho de 2025, o número de pacientes também aumentou, ultrapassando 488 mil atendimentos, além de alcançar a marca de 2.978 procedimentos cirúrgicos, um aumento de 87% em relação ao mesmo período do ano

passado.