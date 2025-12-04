Jennyfer Lima da Silva foi levada da 64ª DP para a DHC - Reprodução

Publicado 04/12/2025 18:16

Rio – Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta quinta-feira (4), Jennyfer Lima da Silva, apontada como responsável por recrutar Erick Santos Maria, que conduziu a moto usada na morte de Laís Oliveira Gomes Pereira. A jovem foi executada na frente do filho de 1 anos e 8 meses, no dia 4 de novembro, em plena luz do dia, na Travessa Santa Vitória, em Sepetiba, na Zona Oeste.

De acordo com as investigações, Jennyfer era namorada de Erick e o apresentou a Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, mandante do crime, presa desde o último dia 17 e custodiada atualmente no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, em Bangu, na Zona Oeste. “Ela intermediou essa negociação macabra entre o Erick e a Gabrielle para matar a Laís”, revelou o delegado Robinson Gomes, da DHC.

Jennyfer foi localizada na sede da 64ª DP (Vilar dos Telles), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde havia se entregado. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado, expedido também nesta quinta.

Além de Jennyfer e Gabrielle, outros três participantes da execução estão presos: o próprio Erick; Davi de Souza, que matou Laís com um tiro na nuca; e Ingrid Luiza Marques, que convocou o atirador para a trama. Eles receberiam R$ 20 mil pelo crime.

O delegado Robinson Gomes destacou que as investigações não apontam para demais envolvidos: "Temos cinco presos e o caso encerrado".

A motivação do crime

Para seus advogados, Gabrielle, de 22 anos, admitiu participação no crime, mas negou que tenha ordenado o assassinato . Segundo as investigações, ela nutria uma espécie de obsessão pela filha que seu então atual companheiro teve com Laís.

Segundo relatos, ela criava uma competição e rivalizava com a vítima, inclusive com festas de aniversário para a menina de 4 anos. Gabrielle teria inclusive entrado com um pedido de guarda exclusiva da garota, que não foi atendido pela Justiça.