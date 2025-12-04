Jennyfer Lima da Silva foi levada da 64ª DP para a DHCReprodução
Polícia prende suspeita de contratar condutor da moto usada em execução de jovem em Sepetiba
Jennyfer Lima da Silva, que era namorada de Erick Santos, é a quinta pessoa envolvida no crime a ser detida
Número de casos de violência contra mulher mostra necessidade de resposta rápida do Estado
Suspeito é baleado por PM de folga ao invadir casa na Zona Oeste
Sobrinha do agente vive na residência
Homem é preso por estuprar menina de 12 anos dentro de abrigo na Zona Oeste
Cleiton da Silva Manoel teria submetido a vítima de 12 anos a violência psicológica, manipulação, ameaças e degradação emocional
Moraes pede data para julgar réus pelo assassinato de Marielle Franco
Crime ocorreu em 2018 na capital fluminense
Alerj deve votar sobre a manutenção da prisão de Bacellar na próxima segunda
Presidente da Casa foi alvo de ação contra vazamento de informações da investigação que prendeu TH Joias
PF prende caminhoneiro com quase uma tonelada de maconha em carga de água mineral
Destino da droga eram comunidades dominadas por facções criminosas no Rio
