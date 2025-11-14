Laís de Oliveira foi executada com um tiro em Sepetiba - Reprodução

Laís de Oliveira foi executada com um tiro em SepetibaReprodução

Publicado 14/11/2025 17:30

DIA pelo delegado Robinson Gomes. Rio – Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, na tarde desta sexta-feira (14), Ingrid Luiza Marques, acusada de intermediar a conversa entre Davi de Souza e Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, respectivamente, atirador e mandante no caso da execução da jovem Laís de Oliveira Gomes Pereira , na frente do filho, em Sepetiba, na Zona Oeste. A informação foi confirmada aopelo delegado Robinson Gomes.

Davi se entregou na segunda-feira (10), três dias após Erick Santos Maria, que conduziu a moto usada no crime, fazer o mesmo. Já Gabrielle segue foragida.

De acordo com o delegado Gomes, a suspeita mudou a cor do cabelo e passou a usar óculos para tentar se disfarçar. "Ela está de cabelo preto e usando óculos. Quem puder ajudar, caso a veja, entre em contato com o Disque Denúncia", pediu.

A DHC realizou buscas por Gabrielle na Rocinha, em Duque de Caxias e em Campo Grande. Na quarta-feira (12), os advogados da suspeita informaram à Polícia Civil que ela não pretende se entregar.

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou um cartaz pedindo informações sobre a localização de Gabrielle, que tem mandado de prisão temporária expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) por homicídio qualificado. Ela é considerada foragida.

De acordo com as investigações, a suspeita demonstrava comportamento possessivo em relação à criança e ofereceu cerca de R$ 20 mil para que Davi e Erick executassem a vítima. Nas redes sociais, Gabrielle agia como a mãe da filha de Laís.

Relatos dão conta de que ela fazia uma espécie de competição e rivalizava o relacionamento das duas, inclusive com festas de aniversário. De acordo com o delegado Robinson Gomes, ela chegou a entrar com um pedido de guarda exclusiva, que não foi atendido pela Justiça.