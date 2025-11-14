Reajuste passa a valer em dezembro e inclui criação de nova categoria e turno de 24 horas - Divulgação

Publicado 14/11/2025 19:09

Rio - O Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Militar do Rio de Janeiro será reajustado em 36% após mais de seis anos sem atualização. A nova tabela, publicada nesta sexta-feira (13), passa a valer para os serviços extras realizados a partir de dezembro.

O RAS é utilizado para reforçar o policiamento com agentes que trabalham voluntariamente nos dias de folga. Atualmente, cerca de 5,3 mil policiais atuam diariamente nesse tipo de escala, incluindo os que integram o programa Segurança Presente. O reajuste também será aplicado ao Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

O decreto apresenta outras duas mudanças, como na criação de uma nova categoria, que será destinada a sargentos e subtenentes e a possibilidade de turno de 24 horas de serviço extra, além dos já existentes de 6, 8 e 12 horas. O turno de 24 horas deverá ser usado apenas em situações excepcionais, com autorização do Comando-Geral da corporação.