Encontro anual acontece no Clube de Sargentos de CascaduraReprodução / Redes sociais / Movimento Umbanda Rio

Publicado 14/11/2025 19:44

Rio - O país celebra neste sábado (15) o Dia Nacional da Umbanda. Para comemorar a data, o maior encontro de terreiros do país tem sua 12ª edição marcada no Clube de Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica, em Cascadura, na Zona Norte. O Encontro Anual Umbanda Rio começa a partir das 11h, com muita música e gastronomia típica, além de palestras sobre a história e a relevância cultural da religião.

Para o organizador do encontro e fundador do Movimento Umbanda Rio, Alex d’Oxalá, a iniciativa busca valorizar a tradição, integrar terreiros e mostrar a Umbanda como patrimônio cultural brasileiro. "É uma oportunidade de apresentar uma religião de paz, respeito e cultura", destacou. No ano passado, a celebração contou com a participação de representantes de 14 estados e um público de mais de 3 mil pessoas.

O clube fica na Avenida Ernani Cardoso e mais informações sobre ingressos estão disponíveis pelo perfil @umbanda_rio, no Instagram.

Considerada uma das poucas religiões genuinamente brasileiras, a Umbanda desempenha papel significativo na preservação da cultura afro-brasileira. O Dia Nacional da Umbanda é celebrado oficialmente no país desde 2012. Em 15 de novembro de 1908, o médium Zélio de Moraes incorporou, em um centro espírita de São Gonçalo, o espírito indígena Caboclo das Sete Encruzilhadas. A entidade se apresentou como o mensageiro de uma nova religião.

O encontro anual, por sua vez, começou a partir de amigos umbandistas no Orkut, rede social encerrada em 2014. A primeira edição aconteceu no Parque Madureira e previa a participação de 20 a 30 pessoas, mas 500 religiosos se reuniram. Desde então, a celebração passou a crescer a cada ano.

Em 2016, a Prefeitura do Rio reconheceu a religião como patrimônio cultural de natureza imaterial, e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) passou a catalogar os terreiros.










