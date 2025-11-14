Encontro anual acontece no Clube de Sargentos de CascaduraReprodução / Redes sociais / Movimento Umbanda Rio
Celebração do Dia Nacional da Umbanda tem música e gastronomia típica na Zona Norte do Rio
Encontro Anual Umbanda Rio, considerada a maior reunião de terreiros do Brasil, chega a sua 12ª edição
Polícia Civil retira carcaças de carros do Rio Acari
Criminosos estariam usando o rio como ponto de 'desova' de veículos supostamente roubados
Regime Adicional de Serviço da PM terá reajuste de 36%
Os valores estavam congelados desde 2019
Liminar suspende contratação de agentes temporários para divisão armada da Guarda Municipal
Prefeitura do Rio recorrerá da decisão
Polícia Civil relata à Justiça cenário de guerra na Operação Contenção
Relatório foi encaminhado à 42ª Vara Criminal
Casal de norte-americanos é preso com 30 kg de haxixe no Galeão
Ambos vão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas
