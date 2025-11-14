Drogas foram encontraram nas malas do casal Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um casal de norte-americanos foi preso na madrugada desta sexta-feira (14), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, portando cerca de 30kg de haxixe nas malas despachadas.
Segundo a Polícia Federal, a droga foi identificada durante fiscalizações de rotina. Após a abordagem, o homem e a mulher foram detidos ainda na área de desembarque de um voo proveniente do Panamá. 

O casal foi levado para a delegacia, teve a prisão em flagrante formalizada e depois encaminhado ao sistema prisional. Eles vão responder por tráfico internacional de drogas. 