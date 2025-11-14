Drogas foram encontraram nas malas do casal Divulgação
O casal foi levado para a delegacia, teve a prisão em flagrante formalizada e depois encaminhado ao sistema prisional. Eles vão responder por tráfico internacional de drogas.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Drogas foram encontraram nas malas do casal Divulgação
Liminar suspende contratação de agentes temporários para divisão armada da Guarda Municipal
Prefeitura do Rio recorrerá da decisão
Polícia Civil relata à Justiça cenário de guerra na Operação Contenção
Relatório foi encaminhado à 42ª Vara Criminal
Casal de norte-americanos é preso com 30 kg de haxixe no Galeão
Ambos vão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas
Execução em Sepetiba: polícia prende mulher que intermediou contato entre mandante e atirador
Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, que encomendou a morte da Laís de Oliveira para ficar com a aguarda da filha dela, segue foragida
Casarão interditado em Botafogo preocupa moradores por risco de desabamento
Entulhos já caíram do imóvel e partes da construção chegaram a parar no meio da rua; imóvel está isolado pela Defesa Civil do município
Estado do Rio é condenado a pagar R$ 500 mil a adolescentes linchados na Zona Sul
Justiça entendeu que policiais militares divulgaram dados sigilosos e fotos de jovens com objetivo de incitar violência por parte de um 'grupo de justiceiros' em Copacabana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.