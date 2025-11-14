'Justiceiros' agridem jovem na Rua Djalma Ulrich, em Copacabana, na Zona Sul do RioReprodução/Rede social
Estado do Rio é condenado a pagar R$ 500 mil a adolescentes linchados na Zona Sul
Justiça entendeu que policiais militares divulgaram dados sigilosos e fotos de jovens com objetivo de incitar violência por parte de um 'grupo de justiceiros' em Copacabana
Execução em Sepetiba: polícia prende mulher que intermediou contato entre mandante e atirador
Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, que encomendou a morte da Laís de Oliveira para ficar com a aguarda da filha dela, segue foragida
Casarão interditado em Botafogo preocupa moradores por risco de desabamento
Entulhos já caíram do imóvel e partes da construção chegaram a parar no meio da rua; imóvel está isolado pela Defesa Civil do município
Vídeo: motorista reage a tentativa de assalto e atropela suspeito em Curicica
Dupla foi presa em flagrante e uma arma carregada foi apreendida. Um dos detidos tinha mandado de prisão em aberto
Árvore cai na Borges de Medeiros e complica o trânsito na Lagoa
Uma reversível foi montada no sentido oposto para reduzir os impactos no trânsito
Fechado há 15 anos, terreno do Terra Encantada ganha projeto com praça e condomínio
Plano prevê criação de três novas ruas e vai conectar Avenida Ayrton Senna à Avenida José Silva de Azevedo Neto
