Imagens mostram o momento em que um dos criminosos é atropelado Reprodução
As imagens mostram dois homens em uma motocicleta se aproximando de um carro que vinha no sentido contrário. O garupa aponta uma arma para o motorista, que acelera e atinge o assaltante armado. O outro suspeito, que conduzia a moto, consegue saltar antes do impacto. Em seguida, o motorista dá ré e passa novamente por cima do homem caído. O segundo criminoso ainda se aproxima do comparsa, mas quase é atropelado também e foge.
Veja o vídeo:
Motorista atropela dupla de assaltantes em Curicica, Zona Sudoeste do Rio.— Jornal O Dia (@jornalodia) November 14, 2025
Crédito: reprodução pic.twitter.com/NomtD8KJM7
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para atender a uma ocorrência envolvendo dois homens feridos no bairro. Os dois estariam realizando diversos roubos na região. Os suspeitos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge com apoio do Corpo de Bombeiros.
A dupla foi presa em flagrante e uma arma carregada foi apreendida. Um dos detidos tinha mandado de prisão em aberto.
O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).
