Imagens mostram o momento em que um dos criminosos é atropelado - Reprodução

Imagens mostram o momento em que um dos criminosos é atropelado Reprodução

Publicado 14/11/2025 16:25 | Atualizado 14/11/2025 17:37

Rio - Um motorista atropelou um assaltante armado durante uma tentativa assalto em Curicica, na Zona Sudoeste. O caso aconteceu na manhã de sábado (8) e foi registrado por câmeras de segurança da região.



As imagens mostram dois homens em uma motocicleta se aproximando de um carro que vinha no sentido contrário. O garupa aponta uma arma para o motorista, que acelera e atinge o assaltante armado. O outro suspeito, que conduzia a moto, consegue saltar antes do impacto. Em seguida, o motorista dá ré e passa novamente por cima do homem caído. O segundo criminoso ainda se aproxima do comparsa, mas quase é atropelado também e foge.



Veja o vídeo:

Motorista atropela dupla de assaltantes em Curicica, Zona Sudoeste do Rio.



Crédito: reprodução pic.twitter.com/NomtD8KJM7 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 14, 2025



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para atender a uma ocorrência envolvendo dois homens feridos no bairro. Os dois estariam realizando diversos roubos na região. Os suspeitos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge com apoio do Corpo de Bombeiros.



A dupla foi presa em flagrante e uma arma carregada foi apreendida. Um dos detidos tinha mandado de prisão em aberto.



O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para atender a uma ocorrência envolvendo dois homens feridos no bairro. Os dois estariam realizando diversos roubos na região. Os suspeitos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge com apoio do Corpo de Bombeiros.A dupla foi presa em flagrante e uma arma carregada foi apreendida. Um dos detidos tinha mandado de prisão em aberto.O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).