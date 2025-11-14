Pistolas e drogas foram apreendidas durante operação no Complexo da Mangueirinha - Reprodução/Redes sociais

Pistolas e drogas foram apreendidas durante operação no Complexo da MangueirinhaReprodução/Redes sociais

Publicado 14/11/2025 15:25

Rio - Quatro bandidos foram presos, nesta sexta-feira (14), no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, após fugirem com um refém durante uma operação da Polícia Militar. Outros cinco criminosos também foram detidos na comunidade.

Segundo a PM, o grupo abordou um motorista e o obrigou a ajudá-los na fuga para tentar escapar da operação. Os criminosos ficaram encurralados por agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) na Rua Deputado Almeida Franco, próximo à comunidade do Corte 8. A vítima foi libertada sem ferimentos.



A ação no Complexo da Mangueirinha tem como objetivo reprimir práticas criminosas e coibir roubos de veículos e cargas na área. Quatro pistolas e material entorpecente foram apreendidos até o momento. A operação segue em andamento.