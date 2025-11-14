Carcaças de veículos, possivelmente roubados, abandonadas às margens do Rio Acari, no Complexo da Pedreira - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 14/11/2025 19:43

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (14), uma operação para retirar carcaças de carros, supostamente roubados, do Rio Acari, na altura do Complexo da Pedreira, na Zona Norte. Agentes usaram caminhões para remover diversas peças automotivas que estavam na água.

Um dia após a visita da reportagem, a Fundação Rio-Águas, responsável pela manutenção do rio, anunciou um Existe a suspeita de que criminosos estariam usando o rio como ponto de "desova" de veículos roubados. Na segunda-feira (10), a reportagem deesteve no local e constatou que o trecho do Rio Acari se transformou em um verdadeiro "cemitério de carcaças de veículos" a céu aberto.Um dia após a visita da reportagem, a Fundação Rio-Águas, responsável pela manutenção do rio, anunciou um investimento de R$ 14 milhões para ações de limpeza e desassoreamento. O serviço será realizado com maquinário próprio, disponível exclusivamente para a Fundação.

Índice de roubos na região é alto

A região de Acari, formada por 25 bairros, é uma das que apresentam maior incidência de roubo de veículos na cidade. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), apenas em agosto deste ano foram registrados 1.016 roubos de veículos no município do Rio de Janeiro. Na Zona Norte, a área que contempla Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna foi a que registrou maior aumento de ocorrências entre janeiro e agosto, passando de 674 em 2024 para 903 em 2025, um crescimento de 34%.