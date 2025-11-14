Rio - Um casarão interditado na Rua Mena Barreto, nº 71, em Botafogo, na Zona Sul, tem tirado o sono dos moradores da região. O imóvel, em péssimo estado de conservação, apresenta risco potencial de queda de revestimento sobre a calçada e até desabamento. Diante da gravidade da situação, a Defesa Civil do município mantém a área isolada com uma fita. Veja fotos.
Uma equipe de reportagem de O DIA esteve no local nesta sexta-feira (14) e conversou com moradores, que se mostraram apreensivos. Eles contam que o casarão está nessas condições há anos e que os proprietários ainda não tomaram qualquer providência para resolver o problema.
A advogada Eliete, de 59 anos, disse que entulhos já caíram do imóvel e partes da construção chegaram a parar no meio da rua. "Já denunciamos várias vezes. Os proprietários aparecem, mas não fazem nada. A prefeitura já veio algumas vezes e colocou área de interdição, mas, enquanto isso, os pedestres correm risco de serem atropelados porque precisam sair da calçada para passar ali", desabafa.
Segundo Eliete, o casarão fica próximo a um hospital pediátrico, outro especializado em cardiologia e um de oncologia, o que aumenta o fluxo de pacientes pela via. "Vemos muita gente passando aqui em cadeira de rodas, com carrinho de bebê, e todos são obrigados a ir para o meio da rua, correndo risco de atropelamento", afirma.
Em períodos de forte chuva, a preocupação aumenta. "Já teve uma chuva que fez parte da fachada desabar. Se vier outra, estaremos à mercê da sorte. É um risco porque a gente não sabe o que pode acontecer. Estão esperando uma tragédia para agir?", questiona.
O síndico aposentado Marco Antônio, de 77 anos, lembra que o casarão foi colocado à venda há alguns anos. Antes, funcionava no local um colégio. "Esse casarão está interditado há muito tempo e os donos moram em Portugal. Está perigoso, pode acontecer um acidente, pode cair uma telha... não sabemos. O imóvel está tão deteriorado que nem reconhecemos mais, era uma casa linda, um espaço muito bom", lamenta o morador.
Defesa Civil fez vistoria há quatro dias
A Defesa Civil municipal informou que o imóvel já passou por diversas vistorias, incluindo as mais recentes, realizadas na segunda-feira (10) e em junho. "Nesta nova avaliação, técnicos encontraram o imóvel sem reparos, com a fachada em avançado estado de deterioração e fissuras na alvenaria. Há risco potencial de queda de revestimento sobre a calçada. Por isso, a área foi isolada para proteger os pedestres", explicou o órgão.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento informou que há um pedido de licença para demolição em andamento.
Câmara aprova intervenção da prefeitura em imóveis particulares
No último dia 30, a Câmara do Rio aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC) 23/2025 que autoriza a prefeitura a intervir em imóveis particulares nos casos em que seja constatado risco estrutural pela Defesa Civil. A medida busca garantir a segurança da população diante de diversas ocorrências recentes de desmoronamentos de prédios antigos, muitas vezes em péssima condições por falta de manutenção.
A PLC foi aprovada em 2ª discussão, com emendas, e aguarda a sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. Segundo a proposta, em caso de risco iminente de dano irreversível ou de difícil reparação e devidamente motivado, o Poder Executivo poderá tomar providências como a realização de obras de contenção, de reparos emergenciais e desfazimento de obras, sem a prévia manifestação do interessado.
Histórico de incêndios e desabamentos em casarões no Rio
Já no dia 20 de março, um outro casarão desabou na Rua Senador Pompeu e provocou a morte de Marcus Vinícius de Paula Nascimento, de 37 anos, que estava dentro de um veículo atingido por escombros. Os destroços ainda caíram em pelo menos três carros e derrubaram postes. O imóvel era uma propriedade privada abandona e, embora venha sendo intimado e notificado desde 2014 pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o dono não tomou providências.
O edifício, que tinha três andares, sendo o primeiro destinado a lojas - que aparentemente não vinham sendo usadas - passou por vistorias da Defesa Civil em 2023 e 2024. Na última, em 17 de setembro, foi constatado que o imóvel apresentava ameaça de desabamento, com acelerado estado de degradação, quedas de revestimento, risco de desprendimento de rebocos da fachada e sem telhado.
