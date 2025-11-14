Fuzil e granada foram apreendidos com o criminoso - Reprodução/X

Publicado 14/11/2025 20:22 | Atualizado 14/11/2025 21:41

Rio – Um suspeito foi detido em flagrante, no início da tarde desta sexta-feira (14), logo depois de matar um homem no Anil, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre as polícias Militar e Civil.

De acordo com a PM, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) localizaram o atirador em uma residência localizada na Rua Araticum, perto do local do crime. A equipe apreendeu com ele um fuzil e uma granada. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.