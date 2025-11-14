Bombeiros já encontraram as vítimas sem vida quando chegaram ao estabelecimento - Reprodução/Google Street View

Publicado 14/11/2025 20:45 | Atualizado 14/11/2025 22:13

Rio – Duas pessoas morreram em um incêndio que atingiu um quarto de motel em Madureira, na Zona Norte, na tarde desta sexta-feira (14). O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas, mas já encontraram as vítimas sem vida.

Segundo a corporação, equipes do quartel de Campinho receberam acionamento por volta das 17h30 para a ocorrência no estabelecimento localizado no número 675 da Avenida Edgard Romero. As vítimas, ainda não identificadas, tinham entre 30 e 35 anos. Os corpos ficaram carbonizados.

Por volta das 21h30, a Polícia Civil havia realizado perícia no local, e os corpos estavam a caminho do Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.