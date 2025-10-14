Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu um bar, uma farmácia e um sobrado residencial na esquina das ruas Mem de Sá com Gomes Freire, na Lapa, região central do Rio, no fim da tarde desta terça-feira (14). O trânsito na região teve de ser interrompido, com algumas linhas de ônibus (veja lista abaixo) sendo desviadas, e o quarteirão isolado pelo risco de desabamento. De acordo com os Bombeiros, não houve vítimas.
De acordo com o major Fabio Contreras, porta-voz dos Bombeiros, o fogo começou na cozinha de um bar que funciona no andar térreo e as chamas se alastraram rapidamente - por causa do antigo forro de madeira do sobrado - para os dois pavimentos superiores, que funcionavam de depósito do estabelecimento. Uma farmácia que funciona ao lado do bar foi parcialmente atingida. Parte do prédio ruiu internamente.
Veja o vídeo:
Bombeiros controlam as chamas que destruíram um sobrado na Lapa. Além do. Imóvel, foram atingidos um bar e uma farmácia. Não houve feridos
Os Bombeiros iniciaram o combate às chamas com um equipe do quartel central, mas ao longo da operação receberam o apoio de mais cinco quartéis devida à extensão do incêndio.
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR-Rio), 11 linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado por causa do incêndio.
006 Silvestre x Castelo
007 Silvestre x Central
010 Bairro de Fátima x Central
013 Santo Cristo x Paula Matos
238 Água Santa x Castelo
239 Água Santa x Castelo
362 Honório Gurgel x Castelo
409 Saens Pena x Horto
410 Saens Pena x Gávea
433 Vila Isabel x Siqueira Campos
497 Penha x Laranjeiras
Equipes da Guarda Municipal foram acionadas para desviara o trânsito na região. Os motoristas foram orientados a desviar pela Rua do Senado e Rua do Lavradio até a Praça da Cruz Vermelha. O trânsito ficou intenso na região.
