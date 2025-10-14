Demolição de obra irregular de três andares em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 14/10/2025 19:51

Rio - Uma construção irregular de três andares foi demolida na manhã desta terça-feira (14), na Avenida dos Democráticos, em Bonsucesso, Zona Norte. A obra incluía ainda uma edificação anexa de mais de 190 m², utilizada como estacionamento.



O prédio, de uso comercial, estava em fase de colocação do telhado do último pavimento. O responsável pela obra já havia sido notificado e multado em setembro, mas seguiu com a construção sem licenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SMDU).



"É importante que comerciantes se atenham à legislação urbanística e cumpram a lei. Qualquer intervenção desse porte no espaço urbano precisa ter licença da Prefeitura. Essa obra já havia sido embargada e ainda assim seguiram com a irregularidade," disse o subprefeito da Zona Norte, Douglas Araújo.



A ação teve a participação de equipes da Subprefeitura da Zona Norte, Secretaria de Ordem Pública (Seop), Rio Luz, Guarda Municipal, Águas do Rio e Light.

