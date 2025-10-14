Circulação de trens entre Saracuruna e Gramacho foi suspensaDivulgação
Problema no sistema de energia suspende circulação de trens entre Gramacho e Saracuruna
Não há detalhes sobre o que possa ter causado o problema no sistema de energia
Vídeo: Incêndio destrói comércio e prédio residencial na Lapa
Imóvel fica na esquina das ruas Mem de Sá e Gomes Freire. Área foi isolada pelo risco de desabamento
‘Atenção nenhuma’: família critica FAB por morte de jovem em Base Aérea
Instituição afirma que instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos e que 'colabora com as investigações policiais'
Depósito clandestino de bebidas é interditado em Campo Grande
O local funcionava sem o alvará e em más condições de higiene
Problema no sistema Jaé causa longas filas no Terminal Mato Alto, em Guaratiba
Empresa responsável pelo serviço disse que houve uma intercorrência, mas que o problema já foi resolvido
Virada Sustentável volta ao Rio com quatro dias de programação gratuita
Festival reúne shows, debates e ações ambientais entre quinta (16) e domingo (19)
