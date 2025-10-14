Circulação de trens entre Saracuruna e Gramacho foi suspensa - Divulgação

Circulação de trens entre Saracuruna e Gramacho foi suspensaDivulgação

Publicado 14/10/2025 17:30 | Atualizado 14/10/2025 19:15

Rio - A circulação de trens entre as estações Gramacho e Saracuruna, em Duque de Caxias, foi suspensa na tarde desta terça-feira (14). Por volta das 17h, a SuperVia comunicou que uma ocorrência no sistema de energia motivou a suspensão do serviço.

Ainda de acordo com a concessionária, funcionários atuaram para reestabelecer a operação prontamente. No fim da tarde, as extensões Vila Inhomirim e Guapimirim funcionavam normalmente. Não há detalhes sobre o que possa ter causado o problema no sistema de energia.