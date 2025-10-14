Da esquerda para a direita Zé Ibarra, Tanaka do Pife, Alulu Paranhos e Mãeana - Divulgação

Da esquerda para a direita Zé Ibarra, Tanaka do Pife, Alulu Paranhos e Mãeana Divulgação

Publicado 14/10/2025 16:21 | Atualizado 14/10/2025 18:28

Rio - O festival Virada Sustentável volta do Rio depois de cinco anos. O evento acontece entre esta quinta (16) e domingo (19). A programação, gratuita, ocupará diversos espaços culturais da cidade, como o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-RJ), Museu de Cultura Afro-Brasileira (Muhcab), Casa Clima, Fundição Progresso, Parque Garota de Ipanema e Sesc Rio.

O evento é realizado em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil. O festival celebra 15 anos de existência e 55 edições realizadas em várias cidades do país. A proposta é aproximar o público de temas como mudanças climáticas, consumo consciente e biodiversidade, por meio de experiências criativas e inspiradoras.



O CCBB será o ponto de partida da edição carioca, com abertura oficial na quinta (16). O espaço recebe o Fórum Virada Sustentável, que vai reunir mais de 30 lideranças e especialistas para debater clima, empreendedorismo sustentável, economia verde e práticas comunitárias.



A programação musical terá o show da família Morelenbaum em homenagem a Tom Jobim e a apresentação do cantor Zé Ibarra, vencedor do Grammy Latino com a banda Bala Desejo. O espaço ainda oferece oficinas, visitas guiadas e a exposição "Um escultor de significados", do artista Flávio Cerqueira, com cerca de 40 obras em bronze.



Na Casa Clima, na Praça Tiradentes, oficinas e rodas de conversa vão abordar temas como criatividade, ativismo e futuros sustentáveis. O circuito cultural também passa pelo Solar dos Abacaxis, Galeria Scenarium e Muhcab, que recebe a feira Orobós, dedicada à cultura afro-brasileira.



A Fundição Progresso irá sediar o 2º Festival Favela Sustentável, reunindo mais de 100 iniciativas de comunidades do Grande Rio e lançando a Carta COP30 das Favelas, em meio a apresentações culturais e oficinas.



No Parque Garota de Ipanema, apresentações de jongo, maracatu, forró e circo, com destaque para o show de encerramento da cantora Mãeana, que apresenta o espetáculo "Mãeana canta JG – de João Gilberto a João Gomes".



Na Praça Mauá, instalações "Eggcident", do artista holandês Henk Hofstra, e "Girassóis", de Eduardo Baum, na Praia de Botafogo, ambas com mensagens sobre aquecimento global e reciclagem.



A programação também inclui plantio de mudas e soltura de caranguejos na Lagoa Rodrigo de Freitas, conduzidos pelo biólogo Mário Moscatelli, e um jantar solidário no Refettorio Gastromotiva, com voluntários e pessoas em vulnerabilidade social.