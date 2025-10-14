Da esquerda para a direita Zé Ibarra, Tanaka do Pife, Alulu Paranhos e Mãeana Divulgação
O CCBB será o ponto de partida da edição carioca, com abertura oficial na quinta (16). O espaço recebe o Fórum Virada Sustentável, que vai reunir mais de 30 lideranças e especialistas para debater clima, empreendedorismo sustentável, economia verde e práticas comunitárias.
A programação musical terá o show da família Morelenbaum em homenagem a Tom Jobim e a apresentação do cantor Zé Ibarra, vencedor do Grammy Latino com a banda Bala Desejo. O espaço ainda oferece oficinas, visitas guiadas e a exposição "Um escultor de significados", do artista Flávio Cerqueira, com cerca de 40 obras em bronze.
Na Casa Clima, na Praça Tiradentes, oficinas e rodas de conversa vão abordar temas como criatividade, ativismo e futuros sustentáveis. O circuito cultural também passa pelo Solar dos Abacaxis, Galeria Scenarium e Muhcab, que recebe a feira Orobós, dedicada à cultura afro-brasileira.
A Fundição Progresso irá sediar o 2º Festival Favela Sustentável, reunindo mais de 100 iniciativas de comunidades do Grande Rio e lançando a Carta COP30 das Favelas, em meio a apresentações culturais e oficinas.
No Parque Garota de Ipanema, apresentações de jongo, maracatu, forró e circo, com destaque para o show de encerramento da cantora Mãeana, que apresenta o espetáculo "Mãeana canta JG – de João Gilberto a João Gomes".
Na Praça Mauá, instalações "Eggcident", do artista holandês Henk Hofstra, e "Girassóis", de Eduardo Baum, na Praia de Botafogo, ambas com mensagens sobre aquecimento global e reciclagem.
A programação também inclui plantio de mudas e soltura de caranguejos na Lagoa Rodrigo de Freitas, conduzidos pelo biólogo Mário Moscatelli, e um jantar solidário no Refettorio Gastromotiva, com voluntários e pessoas em vulnerabilidade social.
