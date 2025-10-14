Fiscais da Seop e do Ivisa-Rio interditaram depósito clandestino de bebidas em Campo Grande, na Zona Oeste - Divulgação

Fiscais da Seop e do Ivisa-Rio interditaram depósito clandestino de bebidas em Campo Grande, na Zona OesteDivulgação

Publicado 14/10/2025 16:52

Rio - Um depósito clandestino de bebidas foi interditado na manhã desta terça-feira (14), em Campo Grande, na Zona Oeste, por equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio). O local, que funcionava na Avenida do Encanamento, não possuía alvará de funcionamento e nem licenciamento sanitário.