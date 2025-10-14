Fiscais da Seop e do Ivisa-Rio interditaram depósito clandestino de bebidas em Campo Grande, na Zona OesteDivulgação

Rio - Um depósito clandestino de bebidas foi interditado na manhã desta terça-feira (14), em Campo Grande, na Zona Oeste, por equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio). O local, que funcionava na Avenida do Encanamento, não possuía alvará de funcionamento e nem licenciamento sanitário.
Fiscais da Seop e do Ivisa-Rio interditaram depósito clandestino de bebidas em Campo Grande, na Zona Oeste - Divulgação
Os agentes constataram condições de higiene precárias e a falta de documentação obrigatória. O responsável pelo estabelecimento apresentou apenas o CNPJ, mas não tinha as autorizações necessárias para exercer atividade comercial.

Mais de 1.600 unidades de gelo com sabor, de 190 gramas, foram inutilizadas e 14 garrafas de dois litros sem rótulo foram apreendidas, juntamente com latas de cerveja armazenadas dentro de um banheiro. Foram encontrados também 46 charutos de uma marca sem registro e cigarros eletrônicos. 

Além das irregularidades sanitárias, os fiscais constataram mercadorias expostas na calçada e um letreiro fora do padrão permitido, fixado de forma irregular.