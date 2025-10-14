Fiscais da Seop e do Ivisa-Rio interditaram depósito clandestino de bebidas em Campo Grande, na Zona OesteDivulgação
Os agentes constataram condições de higiene precárias e a falta de documentação obrigatória. O responsável pelo estabelecimento apresentou apenas o CNPJ, mas não tinha as autorizações necessárias para exercer atividade comercial.
Mais de 1.600 unidades de gelo com sabor, de 190 gramas, foram inutilizadas e 14 garrafas de dois litros sem rótulo foram apreendidas, juntamente com latas de cerveja armazenadas dentro de um banheiro. Foram encontrados também 46 charutos de uma marca sem registro e cigarros eletrônicos.
Além das irregularidades sanitárias, os fiscais constataram mercadorias expostas na calçada e um letreiro fora do padrão permitido, fixado de forma irregular.
