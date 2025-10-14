Maurício queria a grana da mãe - Reprodução

Publicado 14/10/2025 15:38

Rio - Maurício Gonçalves Leite, de 60 anos, foi preso por humilhar e maltratar a própria mãe, de 80 anos, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (13). A vítima ainda relatou aos policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) que o filho tomou posse do cartão bancário dela e retirou mais de R$ 200 mil sem autorização.

Maurício deve responder pelos crimes de discriminação e humilhação contra idoso e de retenção de cartão de idoso. Ao prestar depoimento na delegacia, a vítima apresentou um vídeo no qual o filho admite ter retirado dinheiro da conta bancária, afirma que pegaria mais e debocha da situação.

Veja o vídeo

Ainda na distrital, a idosa relatou uma série de abusos psicológicos e chantagens, que a levaram a procurar a delegacia e solicitar medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e emocional. Além disso, disse que Maurício passou a controlar os acessos e visitas ao pai, portador de Alzheimer internado em uma clínica geriátrica na Ilha do Governador.

Segundo o delegado Felipe Santoro, o caso se enquadra em um padrão de violência patrimonial e psicológica contra idosos, que vem sendo alvo de atenção especial por parte da unidade. "Infelizmente, é cada vez mais comum que filhos e parentes próximos se aproveitem da vulnerabilidade dos idosos para praticar abusos financeiros e emocionais. A prisão do autor reforça o compromisso da 37ª DP (Ilha do Governador) em proteger nossos idosos e garantir que esses crimes não fiquem impunes", destacou o titular da distrital.

Ao longo do mês de outubro, a Polícia Civil realiza diversas ações ligadas a Operação Virtude, iniciativa nacional que busca combater a violência contra os idosos.