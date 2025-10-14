Linha Amarela chegou a ter 2,6 km de retenção no sentido Fundão por causa do acidente - Reprodução/COR

Publicado 14/10/2025 22:29

Rio – Um acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e um carro deixou nove feridos na Linha Amarela, na pista sentido Ilha do Fundão, no início da noite desta terça-feira (14). Duas faixas ficaram interditadas devido à ocorrência.

Segundo a Lamsa, concessionária responsável pela via, dos nove feridos, sete receberam atendimento no local e foram liberados no local do acidente, na altura da saída 4, na Abolição, na Zona Norte.

Já os outros dois, o condutor do ônibus e um passageiro, precisaram de encaminhamento a uma unidade de saúde. O Corpo de Bombeiros, também acionado, informou que uma das vítimas estava no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Não há informações atualizadas sobre o estado de ambos.

Por causa do acidente, o trânsito na Linha Amarela chegou a ter 2,6 quilômetros de retenção, ficando livre somente cerca de três horas após a colisão.