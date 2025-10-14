Linha Amarela chegou a ter 2,6 km de retenção no sentido Fundão por causa do acidenteReprodução/COR
Acidente entre caminhão, ônibus e carro deixa nove feridos na Linha Amarela
Concessionária da via e Corpo de Bombeiros atuaram no socorro aos feridos
Acidente entre caminhão, ônibus e carro deixa nove feridos na Linha Amarela
Concessionária da via e Corpo de Bombeiros atuaram no socorro aos feridos
Texto aditivo de nova lei de estacionamento busca proteger guardadores regulamentados
Substitutivo prevê a contratação de fiscais que atuarão em apoio ao sistema digital
Moradores protestam contra fechamento de UPA de Costa Barros
Unidade está de portas fechadas e não presta atendimento ao público desde o dia 30 de setembro, quando foi invadida por criminosos armados
Obra irregular de três andares é demolida em Bonsucesso
Construção não possuía licença e ocupava também área anexa como estacionamento
Lei que garante sepultamento a natimortos é sancionada no Rio
Texto foi publicado em Diário Oficial nesta terça-feira
Ferro-velho é interditado em Itaboraí por comercializar peças irregulares
Todo material apreendido será enviado para reciclagem
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.