Tiroteio entre criminosos no morro do Juramento assusta moradores
Duas escolas municipais foram impactadas
Obra irregular de três andares é demolida em Bonsucesso
Construção não possuía licença e ocupava também área anexa como estacionamento
Lei que garante sepultamento a natimortos é sancionada no Rio
Texto foi publicado em Diário Oficial nesta terça-feira
Ferro-velho é interditado em Itaboraí por comercializar peças irregulares
Todo material apreendido será enviado para reciclagem
Vídeo: Incêndio destrói comércio e prédio residencial na Lapa
Imóvel fica na esquina das ruas Mem de Sá e Gomes Freire. Área foi isolada pelo risco de desabamento
‘Atenção nenhuma’: família critica FAB por morte de jovem em Base Aérea
Instituição afirma que instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos e que 'colabora com as investigações policiais'
