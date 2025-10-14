Tiroteio assustou moradores no fim da tarde desta terça (14) - Reprodução/Google Street View

Publicado 14/10/2025 19:18 | Atualizado 14/10/2025 19:59

Rio – Um tiroteio entre criminosos no entorno do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, assustou moradores no fim da tarde desta terça-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) descobriram que criminosos de uma facção rival teriam atirado em direção à comunidade. Não há registros de feridos ou presos.

Nas redes sociais, moradores relataram o susto com os disparos: “Foram uns 20 minutos de guerra”, contou um; “Muitas rajadas”, acrescentou outro. Houve, porém, quem se referisse ao confronto como algo rotineiro: “Estava calmo demais para ser verdade”; “Normal”, foram alguns dos comentários.

Impactos

A Secretaria Municipal de Educação informou que duas unidades de ensino nas proximidades do Juramento sofreram impactos pelo tiroteio.

Já unidades de saúde, tanto municipais, quanto estaduais, além da operação do metrô, não foram afetadas, segundo os responsáveis pelos serviços.